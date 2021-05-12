Минчанка написала в Белстат, чтобы уточнить статистику смертности за первый квартал 2021 года. Вот что ей ответили

Источник материала: Onliner

Жительница Минска заинтересовалась статистикой по смертности в стране за первый квартал 2021 года, но на сайте Белстата данных не оказалось. Тогда минчанка отправила в ведомство электронный запрос, в котором попыталась узнать, почему статистики за период январь — март нет, а заодно попросила указать причины смертей.

«Удивило то, что уже май, а статистики за первый квартал все еще нет, хотя в прошлом году в это же время она была опубликована», — рассказала женщина.

Запрос минчанка отправила 26 апреля, ответ от Белстата датируется 30-м числом того же месяца.

«Сообщаем, что публикация статистического бюллетеня „Естественное движение населения г. Минска за 2020 год“ и распространение сведений о числе умерших в г. Минске за январь — март 2021 г. приостановлены до уточнения данных по причинам смерти», — говорится в письме.





Дальше Белстат сообщает, что не уполномочен комментировать порядок и сроки размещения официальной статистической информации на официальном сайте Национального статистического комитета Республики Беларусь.

Мы обратились в Национальный статистический комитет к заместителю начальника управления демографический статистики и статистики здравоохранения Ирине Бичан и спросили, когда появятся данные по смертности за первый квартал 2021 года.

«Я не могу вам сказать, будут оны опубликованы или нет вообще. Данные еще уточняются по причинам смерти даже за год. То, что в прошлом году данные были известны в мае, — тогда ведь не было такого сложного года. Тут не совсем в COVID-19 проблема, а в уточнении причин смерти. Взять и прибавить те цифры, что дает Минздрав, точно нельзя, мы ведь работаем с данными, которые нам дают ЗАГСы», — рассказала Ирина Бичан.