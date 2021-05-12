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В Литве ожидают притока белорусских айтишников — ради них изменяют законы

12.05.2021 17:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Постепенное снятие в Литве карантинных ограничений и поправки к закону об инвестициях и занятости подтолкнут больше белорусских предприятий к переезду в республику, считает литовский вице-министр экономики и инноваций Йовита Нелюпшене. По ее словам, 43 белорусских предприятия начали процесс перевода, а 37 еще думают, передает Baltnews.

Переезд этих предприятий смог бы создать в Литве около трех тысяч новых рабочих мест, уверена Нелюпшене. Она подчеркнула, что это не создаст особого риска на рынке информационных технологий страны. По словам вице-министра экономики и инноваций, над переездом в Литву думают преимущественно специалисты IT-сферы, работающие в сфере стартапов, предоставляющие услуги развития бизнеса и разработчики игр.

Как напоминает издание, ранее Комитет по социальным вопросам и труду обсудил поправки к законам «Об инвестициях» и «О занятости», или так называемый пакет о релокации работников. Согласно документу, гражданам третьих стран, в частности Беларуси, будет проще перевести работников и членов их семей в Литву.

В случае принятия поправок (это может произойти в июне), на льготы смогут претендовать предприятия, подписавшие договоры инвестиций с правительством Литвы и обязавшиеся инвестировать как минимум 1,45 млн евро, создать как минимум 20 новых рабочих мест и платить зарплаты в размере 1,5 средней величины зарплаты в самоуправлении, в котором будут сделаны капиталовложения.

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Постепенное снятие в Литве карантинных ограничений и поправки к закону об инвестициях и занятости подтолкнут больше белорусских предприятий к переезду в...
 
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