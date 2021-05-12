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Инфляция в апреле снова выросла. В рекордсменах подорожаний — привычные овощи

12.05.2021 17:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В апреле инфляция по сравнению с мартом составила 0,7%, с начала года цены выросли на 4,6%, сообщает Белстат. При этом ранее власти предполагали, что за весь 2021 год цены вырастут не более чем на 5%. После Нацбанк понял, что в показатель мы не укладываемся, и повысил прогноз по годовой инфляции до 7,2%.

Больше всего подорожали привычные каждому белорусу овощи. На первом месте — морковь, она за месяц подорожала почти в полтора раза (+49%), на втором месте — свекла (+43%), на третьем — картошка (+37%). Впрочем, все вполне объяснимо: это переходный сезон, когда новый урожай еще не взошел, а прошлогодний — почти распродался.

Из непривычного в топе подорожаний — соль и маргарин (+19%), пиломатериалы хвойные (+16%), газоснабжение (+15%), вафли (+14%), лекарства и шприцы (+13%).

Топ самых подешевевших товаров возглавили огурцы (–12%), цитрусы стали стоить меньше на 7%, средства для мытья унитаза, ванны подешевели на 5%.

Продовольственные товары в апреле подорожали на 0,9%, непродовольственные товары — на 0,8%, а услуги — на 0,4%. Это данные за апрель по отношению к марту. В годовом выражении (по отношению к апрелю прошлого года) цены выросли на 7,4, 10,1 и 8,9% соответственно.

К слову, недавно Федерация профсоюзов Беларуси также отмечала рост цен на белорусские овощи. В марте по сравнению с февралем профсоюзы зафиксировали, что стоимость картофеля подросла на 7,6%, моркови — на 6,5%, свеклы — на 6,3%, капусты белокочанной свежей — на 2,9%, лука репчатого — на 5,7%.

«Рост цен на наши традиционные овощи вызывает обеспокоенность, так как практически каждый профсоюзный мониторинг фиксирует повышение цен на них, — рассказывала недавно заместитель председателя Федерации профсоюзов Елена Манкевич. — Что касается годового анализа, с марта по март картофель подорожал на почти на 40%, морковь — на 46%, капуста — на 9%, свекла — более чем на 30%. Свой анализ мы делаем на основании цен, которые наши представители постоянно фиксируют в конкретных магазинах по всей стране».

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В апреле инфляция по сравнению с мартом составила 0,7%, с начала года цены выросли на 4,6%, сообщает Белстат. При этом ранее власти предполагали, что за весь 2021 год цены...
 
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