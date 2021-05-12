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Инфляция в апреле снова выросла. В рекордсменах подорожаний — привычные овощи
Источник материала: Onliner
В апреле инфляция по сравнению с мартом составила 0,7%, с начала года цены выросли на 4,6%, сообщает Белстат. При этом ранее власти предполагали, что за весь 2021 год цены вырастут не более чем на 5%. После Нацбанк понял, что в показатель мы не укладываемся, и повысил прогноз по годовой инфляции до 7,2%.
Больше всего подорожали привычные каждому белорусу овощи. На первом месте — морковь, она за месяц подорожала почти в полтора раза (+49%), на втором месте — свекла (+43%), на третьем — картошка (+37%). Впрочем, все вполне объяснимо: это переходный сезон, когда новый урожай еще не взошел, а прошлогодний — почти распродался.
Из непривычного в топе подорожаний — соль и маргарин (+19%), пиломатериалы хвойные (+16%), газоснабжение (+15%), вафли (+14%), лекарства и шприцы (+13%).
Топ самых подешевевших товаров возглавили огурцы (–12%), цитрусы стали стоить меньше на 7%, средства для мытья унитаза, ванны подешевели на 5%.
Продовольственные товары в апреле подорожали на 0,9%, непродовольственные товары — на 0,8%, а услуги — на 0,4%. Это данные за апрель по отношению к марту. В годовом выражении (по отношению к апрелю прошлого года) цены выросли на 7,4, 10,1 и 8,9% соответственно.
К слову, недавно Федерация профсоюзов Беларуси также отмечала рост цен на белорусские овощи. В марте по сравнению с февралем профсоюзы зафиксировали, что стоимость картофеля подросла на 7,6%, моркови — на 6,5%, свеклы — на 6,3%, капусты белокочанной свежей — на 2,9%, лука репчатого — на 5,7%.
«Рост цен на наши традиционные овощи вызывает обеспокоенность, так как практически каждый профсоюзный мониторинг фиксирует повышение цен на них, —
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