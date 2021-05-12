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ЦАХАЛ заявил о проведении уникальной операции по ликвидации членов генштаба ХАМАСа

12.05.2021 18:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

ЦАХАЛ заявил о проведении уникальной операции по ликвидации членов генштаба ХАМАСа
Фото: Элиягу Гершкович
В среду, 12 мая, в Израиле разрешена к публикации информация о совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа, которая привела к уничтожению высокопоставленных членов штаба террористической организации ХАМАС, сообщают «Детали».

Речь идет об одновременной ликвидации нескольких ключевых фигур в руководстве, связанных с военным крылом террористической организации в Газе и Хан-Юнисе.

Отмечается, что подобная сложная операция стала первой в своем роде. Другие подробности пока не сообщаются.

Информация о ликвидированных террористах будет опубликована позднее.

В ЦАХАЛе опасаются, что ХАМАС ответит на эту операцию новым ракетным обстрелом центра страны.
 
 
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Информация о ликвидированных террористах будет опубликована позднее.
 
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