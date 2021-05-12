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ЦАХАЛ заявил о проведении уникальной операции по ликвидации членов генштаба ХАМАСа
Источник материала: UDF
Фото: Элиягу Гершкович
Речь идет об одновременной ликвидации нескольких ключевых фигур в руководстве, связанных с военным крылом террористической организации в Газе и Хан-Юнисе.
Отмечается, что подобная сложная операция стала первой в своем роде. Другие подробности пока не сообщаются.
Информация о ликвидированных террористах будет опубликована позднее.
В ЦАХАЛе опасаются, что ХАМАС ответит на эту операцию новым ракетным обстрелом центра страны.
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Информация о ликвидированных террористах будет опубликована позднее.
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