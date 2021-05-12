Источник материала: UDF



Фото: Элиягу Гершкович

«Детали»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ЦАХАЛ заявил о проведении уникальной операции по ликвидации членов генштаба ХАМАСа Информация о ликвидированных террористах будет опубликована позднее.

Речь идет об одновременной ликвидации нескольких ключевых фигур в руководстве, связанных с военным крылом террористической организации в Газе и Хан-Юнисе.Отмечается, что подобная сложная операция стала первой в своем роде. Другие подробности пока не сообщаются.Информация о ликвидированных террористах будет опубликована позднее.В ЦАХАЛе опасаются, что ХАМАС ответит на эту операцию новым ракетным обстрелом центра страны.