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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Под Минском на пляже задержали компанию молодежи с национальной символикой Задержанных посадили в ИВС. ВСоставлены протоколы по ст.24.23.

Как сообщает пресс-служба МВД, в 21.00 11 мая в Ждановичский отдел милиции якобы позвонил местный житель и сообщил, что на пятом пляже Заславского водохранилища собралось около десятка человек с национальной символикой.Прибывшие сотрудники ОМОН задержали семерых граждан в возрасте от 19 до 23 лет.Задержанных посадили в ИВС. ВСоставлены протоколы по ст.24.23.