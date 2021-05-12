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Под Минском на пляже задержали компанию молодежи с национальной символикой

12.05.2021 18:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Под Минском на пляже задержали компанию молодежи с национальной символикой
Иллюстративное фото
На пляже Заславского водохранилища задержаны 7 граждан с национальной символикой.

Как сообщает пресс-служба МВД, в 21.00 11 мая в Ждановичский отдел милиции якобы позвонил местный житель и сообщил, что на пятом пляже Заславского водохранилища собралось около десятка человек с национальной символикой.

Прибывшие сотрудники ОМОН задержали семерых граждан в возрасте от 19 до 23 лет.

Задержанных посадили в ИВС. ВСоставлены протоколы по ст.24.23.
 
 
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Задержанных посадили в ИВС. ВСоставлены протоколы по ст.24.23.
 
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