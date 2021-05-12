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Под Минском на пляже задержали компанию молодежи с национальной символикой
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Как сообщает пресс-служба МВД, в 21.00 11 мая в Ждановичский отдел милиции якобы позвонил местный житель и сообщил, что на пятом пляже Заславского водохранилища собралось около десятка человек с национальной символикой.
Прибывшие сотрудники ОМОН задержали семерых граждан в возрасте от 19 до 23 лет.
Задержанных посадили в ИВС. ВСоставлены протоколы по ст.24.23.
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Задержанных посадили в ИВС. ВСоставлены протоколы по ст.24.23.
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