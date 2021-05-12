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Названы 3 вещества, провоцирующие развитие ожирения

12.05.2021 18:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Названы 3 вещества, провоцирующие развитие ожирения
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Множество болезней и различных факторов могут нанести вред сердечно-сосудистой системе, включая жировые отложения. Огромные скопления жира могут вызвать развитие атеросклероз и повышенное тромбообразование. Во избежание накопления данного элемента, следует сократить употребление некоторых продуктов.

По полученным данным ученые выяснили 3 продукта приводящие к быстрому наращиванию жировой массы. По заявлению Express, жир непосредственно воздействуют на печень и кишечник. При нарушении обмена веществ, вызванного изобилием жира в организме, нарушается выработка энергии, вследствие чего появляется усталость, уменьшается выносливость, появляется сонливость.

Ученые считают из Баретта и Холланда , что этим нельзя пренебрегать и сообщили о 3 веществах, которые способны вызвать данные нарушения.

Искусственные подсластители

Рафинированные углеводы

Жареная пища


Изучив некоторые данные, специалисты выяснили, что искусственные подсластители вызывают ускоренный синтез жировых отложений. К рафинированным углеводам относятся: сахар, мед, сироп, торты, пирожные и многие другие сладости. Помимо скопления жировых отложений, также скапливается и плохой холестерин.
 
 
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Жир непосредственно воздействуют на печень и кишечник.
 
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