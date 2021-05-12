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Искусственные подсластители



Рафинированные углеводы



Жареная пища

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названы 3 вещества, провоцирующие развитие ожирения Жир непосредственно воздействуют на печень и кишечник.

По полученным данным ученые выяснили 3 продукта приводящие к быстрому наращиванию жировой массы. По заявлению Express, жир непосредственно воздействуют на печень и кишечник. При нарушении обмена веществ, вызванного изобилием жира в организме, нарушается выработка энергии, вследствие чего появляется усталость, уменьшается выносливость, появляется сонливость.Ученые считают из Баретта и Холланда , что этим нельзя пренебрегать и сообщили о 3 веществах, которые способны вызвать данные нарушения.Изучив некоторые данные, специалисты выяснили, что искусственные подсластители вызывают ускоренный синтез жировых отложений. К рафинированным углеводам относятся: сахар, мед, сироп, торты, пирожные и многие другие сладости. Помимо скопления жировых отложений, также скапливается и плохой холестерин.