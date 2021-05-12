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В чем их обвиняют?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Бресте прокурор запросил наказание еще для 13 фигурантов «дела о массовых беспорядках» На скамье подсудимых — 13 человек, 11 из которых — политзаключенные.

На скамье подсудимых — 13 человек, 11 из которых — политзаключенные. Из них двое — несовершеннолетние. Также в этой партии судят 18-летнюю, которую собирались судить месяц назад, но на суд она не явилась тогда, так как уехала за границу. Когда вернулась, чтобы увидеть своего возлюбленного перед колонией (несовершеннолетнегоосудили на 3 года воспитательной колонии), ее задержали и поместили в СИЗО №7. Как передают брестские правозащитники «Весны», 12 мая прокурор предложил назначить следующие наказания для фигурантов этого дела:18-летняя политзаключенная— 4 года колонии общего режима;26-летний бывший десантник— 4 года колонии усиленного режима;22-летний— 4 года колонии усиленного режима;21-летний— 4,5 года колонии усиленного режима;27-летний— 4 года колонии усиленного режима;20-летний— 5 лет колонии усиленного режима (по ч. 1 ст. 339 и по ч. 2 ст. 293);32-летний— 4 года колонии усиленного режима;20-летний— 4 года колонии усиленного режима;24-летний— 4 года колонии усиленного режима;несовершеннолетний— 3 года воспитательной колонии(просят взять их под стражу в зале суда);несовершеннолетний— 3 года воспитательной колонии (просят взять их под стражу в зале суда);22-летний— 3,5 года колонии усиленного режима;23-летний— 3,5 года колонии усиленного режима.Все обвиняются по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса. 20-летнийеще обвиняется в хулиганстве: по версии прокуратуры, 9 августа он ударил рукой по грузовому автомобилю МАЗ и разбил боковое зеркало.Также гособвинение просит взыскать с 13 обвиняемых в равных долях компенсацию:13621,50 рублей — в пользу УВД Брестоблисполкома;457,98 рублей — Департаменту охраны МВД;2781,16 рублей — КУП Брестское Депп;5307,50 рублей — КУП "Коммунальник";689,79 рублей — КУП " Брестский общественный транспорт";потерпевшему Лычко возместить причинение морального вреда.Трое подсудимых полностью согласились с предъявленным обвинением, семеро — частично. Виталия Бондаренко, Даниил Бондарук и Марк Салоников вину не признали.По версии следствия, во время акции протеста в центре Бреста обвиняемые грубо нарушили общественный порядок, совершили погромы, нанесли сотрудникам милиции удары руками и ногами, различными предметами. В ход шли доски, палки, уличные ящики для мусора, фрагменты скамеек, тротуарной плитки и асфальта, бутылки, камни, металлические болты, емкости с краской, пиротехнические изделия.В результате беспорядков, по версии следствия, пострадали 24 силовика. Из них потерпевшими по делу признаны 19 человек. Один сотрудник получил две раны в области большого пальца правой кисти, относящиеся к категории легких телесных повреждений. У остальных-побои. Кроме того, обвиняемые пытались применить насилие и причинить телесные повреждения еще троим силовикам, заявил в суде гособвинитель.Всего же по делу общая сумма причиненного, по версии следствия, ущерба — около 24 тысяч рублей: повреждены 13 автомобилей милиции, один автобус, щиты, шлемы, бронежилеты, асфальт, тротуарная плитка, скамейки, урны, деревья.Все потерпевшие отказались от исков о возмещении морального или имущественного вреда к обвиняемым.