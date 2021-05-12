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Гороскоп на 13 мая: что ждет завтра все знаки Зодиака
Источник материала: UDF
Гороскоп на 13 мая / slovofraza.com
Об этом сообщает
Овен
Завтра вас ждет много разных событий, которые потребуют активности.
Телец
А на вас 13 мая посыпятся денежки оттуда откуда вы не ждали.
Близнецы
Близнецов может настигнуть меланхолия и даже раздражительность. Постарайтесь не выливать весь свой негатив на окружающих.
Рак
Все, что от вас завтра потребуется, так это просто плыть по течению.
Лев
Звезды будут на вашей стороне и откроют вам новые горизонты.
Дева
Завтра Дева будет склонна демонстрировать чудеса самоорганизации и дисциплины.
Весы
13 мая вам предоставиться возможность изменить мнение о каком-то человеке.
Скорпион
У вас завтра все может пойти не по плану. Такая обстановка будет требовать быстрого принятия решений.
Стрелец
Постарайтесь прислушиваться к своей интуиции. Завтра она вас не подведет.
Козерог
Не воспринимайте шутки окружающих близко к сердцу. Иначе вы рискуете испортить с ними отношения.
Водолей
Вы сможете завтра одержать победу над кем-то или над чем-то. Дерзайте!
Рыбы
Посвятите день родным и близким. Особой активности от вас 13 мая не потребуется.
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Звезды говорят, что завтра у некоторых знаков Зодиака могут возникнуть обманчивые чувства.
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