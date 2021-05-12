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Благотворительная миссия Caritas за сутки собрала более 47 тыс. рублей на восстановление будславского костела

12.05.2021 18:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За прошедшие сутки на восстановление пострадавшего от пожара национального санктуария Матери Божьей Будславской (костела Успения Пресвятой Девы Марии) собрано более 47 тысяч рублей, сообщает на своей странице в Instagram религиозная миссия «Благотворительное католическое общество Каритас» (Caritas) Минско-Могилевской архидиоцезии.

Благотворительная миссия Caritas за сутки собрала более 47 тыс. рублей на восстановление будславского костела

«Дорогие, с вашей помощью на сегодняшний день на восстановление поврежденной пожаром будславской святыни через систему "Расчет" (ЕРИП) мы собрали 47 878 BYN», — говорится в сообщении миссии, передает БелаПАН.

Реквизиты для перечисления пожертвований опубликованы на странице Caritas и портале Римско-католического костела в Беларуси.

11 мая в будславском костеле случился пожар, из-за которого обрушилась крыша. Икону Матери Божьей Будславской, святые дары и другое имущество успели вынести. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 7:47. В 11:24 пожар был локализован, в 15:21 — ликвидирован. Конференция католических епископов Беларуси попросила верующих помочь в восстановлении костела.

 
 
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За прошедшие сутки на восстановление пострадавшего от пожара национального санктуария Матери Божьей Будславской (костела Успения Пресвятой Девы Марии) собрано...
 
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