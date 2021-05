Forbes назвал самого высокооплачиваемого спортсмена мира

Источник материала: Tut.by

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Рейтинг составил американский журнал Forbes, передает РБК.



Фото: Reuters

Отмечается, что доход ирландца за последний год составил $ 180 млн. Большую часть этой суммы Макгрегору принесла продажа контрольной доли в своем бренде виски Proper No. Twelve, за которую он получил $ 150 млн. Еще $ 8 млн. Макгрегор заработал на рекламных контрактах, в частности, с брендом спортивной одежды Roots of Fight и видеоигрой Dystopia: Contest of Heroes. Что касается основной деятельности, то непосредственно на боях в октагоне 32-летний боец заработал $ 22 млн.

До сих пор Макгрегор попадал в рейтинг Forbes лишь однажды — в 2018 году он занял четвертое место с доходом в $ 99 млн. При этом большую часть этой суммы он получил за проигранный бой с американским боксером Флойдом Мейвезером.

В топ-3 списка самых высокооплачиваемых спортсменов мира также вошли футболист испанского клуба «Барселона» Лионель Месси, а также игрок итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Аргентинский нападающий заработал за год $ 130 млн. Из них $ 97 млн. Месси получил за работу в клубе, а еще $ 33 млн — благодаря пожизненному контракту с Adidas и другим рекламным сделкам.

В свою очередь, доход португальского форварда «Ювентуса» составил $ 120 млн , из которых почти половину прибыли ($ 50 млн ) ему принесли рекламные сделки и другая работа вне футбольного поля. 36-летний футболист имеет контракт с «Ювентусом», рассчитанный на $ 64 млн в год, который истекает в 2022-м, а также пожизненное спонсорское соглашение с американским спортивным брендом Nike и собственный бизнес, связанный с одеждой, аксессуарами, отелями и тренажерными залами.

Полностью десятка самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes выглядит следующим образом:

1) Конор Макгрегор (cмешанные единоборства) — $ 180 млн;

2) Лионель Месси (футбол) — $ 130 млн;

3) Криштиану Роналду (футбол) — $ 120 млн;

4) Дак Прескотта (американский футбол) — $ 100 млн;

5) Леброн Джеймс (баскетбол) — $ 96,5 млн;

6) Неймар (футбол) — $ 95 млн;

7) Роджер Федерер (теннис) — $ 90 млн;

8) Льюис Хэмилтон («Формула-1») — $ 82 млн;

9) Том Брэди (американский футбол) — $ 76 млн;

10) Кевин Дюрант (баскетбол) — $ 75 млн.

Таким образом, общий доход 10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2021 году до вычета налогов составил $ 1,05 млрд. Это на 28% больше, чем у топ-10 прошлого года.

В прошлом году в топ-3 рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes вошли швейцарский теннисист Роджер Федерер (первая строчка, доход — $ 106 млн ), занявшие вторую и третью строчки Лионель Месии и Криштиану Роналду заработали на двоих $ 209 млн).