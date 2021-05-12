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Испанец разблокировал смартфон Samsung с помощью отрезанного пальца

12.05.2021 18:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Испанец Киран Хиггинс (Kieran Higgins) смог разблокировать смартфон Samsung Galaxy A20 с помощью своего же отрезанного кончика указательного пальца. Об этом пишет издание The Register.


Мужчина в конце апреля из-за аварийной ситуации с подъемным краном лишился указательного пальца — восстановить его хирургам не получилось. Киран решил не расставаться с кончиком пальца и сохранил его в качестве доказательства на случай, если возникнут вопросы со стороны страховой компании. Последняя, по словам пострадавшего, не особо хотела платить.

Из интереса Киран решил проверить, сможет ли разблокировать свой смартфон обрубленным кончиком — сделать это у пенсионера получилось, и не раз. И даже вышло заново зарегистрировать «палец» в системе смартфона заново.

В разговоре с журналистами по видеосвязи мужчина продемонстрировал весь процесс, чтобы убедить их в правдивости своих слов. Впрочем, в статье издания уточняется: несмотря на все представленные доказательства, в редакции все равно не до конца уверены, что Киран не привирает.

Официальных комментариев Samsung пока не поступало.

 
 
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Мужчина в конце апреля из-за аварийной ситуации с подъемным краном лишился указательного пальца - восстановить его хирургам не получилось.
 
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