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Девушка заехала на автомойку с большой собакой в салоне. Посмотрите, как себя повел пес

12.05.2021 18:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вы когда-нибудь задумывались о том, как видят безопасный (для людей) мир наши питомцы? Хозяйка боксера по кличке Сади, прежде чем брать с собой пса на автомойку, явно не ответила для себя на этот вопрос.

Девушка опубликовала видео, на котором видно, как собака реагирует на моечные механизмы: пес не понимает, что происходит, и прячется под переднее сидение. Дэнис (так зовут автора ролика) пытается сказать ему, что ничего страшного не случилось. Однако четвероногий пассажир продолжает скрываться от внезапной «непогоды».

@deniseycoward

 
 
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Многие подписчики начали критиковать автора видео. Однако были и те, кто отнесся к происходящему с юмором.
 
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