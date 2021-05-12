Девушка заехала на автомойку с большой собакой в салоне. Посмотрите, как себя повел пес

Источник материала: Tut.by

Вы когда-нибудь задумывались о том, как видят безопасный (для людей) мир наши питомцы? Хозяйка боксера по кличке Сади, прежде чем брать с собой пса на автомойку, явно не ответила для себя на этот вопрос.

Девушка опубликовала видео, на котором видно, как собака реагирует на моечные механизмы: пес не понимает, что происходит, и прячется под переднее сидение. Дэнис (так зовут автора ролика) пытается сказать ему, что ничего страшного не случилось. Однако четвероногий пассажир продолжает скрываться от внезапной «непогоды».