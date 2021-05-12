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С 13 мая снова дорожает автомобильное топливо
Источник материала: Tut.by
С 13 мая в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом
С 13 мая стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 84 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 94 копейки, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 16 копеек, ДТ — 1 рубль 94 копейки.
— Произведенная индексация обусловлена продолжающимся ростом мировой котировки нефти. Средняя котировка нефти за первую декаду мая составила 69,2 доллара США за 1 баррель и выросла по отношению к январю текущего года на 26 процентов. Предельный максимальный уровень цен на моторное топливо с начала года увеличился на 7 процентов, — отметили в «Белнефтехтиме».
Это четырнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо
Напомним, в 2020 году цены на топливо менялись 16 раз, в 2019-м — 28, годом ранее — 27.
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Это четырнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена изменялась 4 мая: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.
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