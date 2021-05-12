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В районе метро «Восток» открылась кофейня с известным магазином приятных мелочей для дома

12.05.2021 18:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известный минский магазин необычных подарков Zorka Venera открылся в районе Dana Mall, в жилом комплексе «Маяк Минска» на ул. Кирилла Туровского, 24. Открылся он вместе с кофейней «Людзi». Показываем, как выглядит новое место.


Это третий объект сети Zorka Venera. Первые работают на цокольном этаже на Немиге, 3 и на третьем этаже в ТЦ «Тивали».

Василь, соучредитель Zorka Venera, написал в Instagram, что новым будет не только то, что вместе с магазином откроется кофейня, но и то, что объединятся магазин подарков и товаров для дома.

— Теперь это будет одна большая и яркая «Зорка Венера» со всеми вашими любимыми товарами.




Ассортимент у бренда приличный — даже если судить по сайту. Тут чашки и пиалы, тарелки и стаканы, бокалы и свечи, подносы и вазы. Возможно, вы даже видели на просторах Instagram кашпо «Давид» для комнатных цветов.

Здесь же будут и ланч-боксы с канцелярией, термосами и ночниками, масками для сна и носками и, конечно же, известной коллекцией пинов на минскую тематику — это и чай в подстаканнике, и Национальная библиотека, и корзиночка из «Центрального» и многие другие.


Пин «Чай в подстаканнике» (10 рублей) и цветочное кашпо «Давид» (75 рублей)



Помимо товаров для дома и подарков в этом же помещении расположилась кофейня «Людзi». Совладелицы проекта, отвечающие за нее, перечислили, ради чего стоит прийти в новое, объединенное с «Зоркай», пространство.

— Здесь будет много классных людей, много душевного кофе, вкусной еды, крутой посуды, самых красивых подарков для себя и родных и, конечно, любви! Потому что вместе мы сильней.




В меню кофейни — напитки и десерты, цены — привычные для города. Так, американо стоит 3,5 рубля, капучино — 4,5 рубля, какао — 3,5 и 4,5 рубля (зависит от размера), раф — 5 рублей. Отвар трав — 3 рубля.

К слову, в кофейне можно купить коробку со сбором с собой. В их составе никаких добавок, кроме самих трав, ягод, специй, корней и фруктов.

Десерты есть такие: чизкейк за 5,5 рубля, круассан — 3,5 рубля, вишневый трюфель — 6 рублей, слойка с шоколадом — 4 рубля.

Кофейня и магазин будут работать ежедневно с 9.00 до 22.00.

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Теги: Минск
 
 
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Известный минский магазин необычных подарков Zorka Venera открылся в районе Dana Mall, в жилом комплексе «Маяк Минска» на ул. Кирилла Туровского, 24. Открылся он вместе с...
 
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