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Volkswagen модернизировал удлиненный кроссовер Tiguan Allspace

12.05.2021 18:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Volkswagen провела плановое обновление удлиненной версии кроссовера Tiguan, стандартный вариант которого был модернизирован прошлым летом, а в начале этого года добрался и до Беларуси.


На европейском рынке удлиненный Tiguan обозначается приставкой Allspace. Как и стандартная версия, «растянутый» кроссовер обзавелся фарами (за доплату доступная матричная оптика IQ. Light с 24 диодами в каждом блоке) в стиле восьмого поколения Golf, укрупненной решеткой радиатора с новым логотипом бренда, новыми бамперами и измененными задними фонарями.


Также появились два новых цвета кузова и пересмотренная гамма колесных дисков диаметром от 17 до 20 дюймов. С обновлением Tiguan Allspace стал на пару сантиметров длиннее дореформенного варианта (от носа до хвоста у машины теперь 4,72 м).


Главные обновки в салоне — сенсорный блок управления «климатом» и руль с сенсорными клавишами, новая мультимедиа-система MIB3 и доступная уже «в базе» виртуальная приборная панель с 8-дюймовым экраном. За доплату кроссовер можно оснастить 480-ваттной аудиосистемой Harman Kardon с 16 динамиками, сабвуфером и электронным комплексом IQ.Drive.


Третий ряд сидений для Tiguan Allspace по-прежнему доступен в качестве платной опции, а максимальный объем багажника со сложенными задними сиденьями достигает 1755 л (1920 л для пятиместного варианта).


На европейский рынок длиннобазный Tiguan выйдет осенью и будет предлагаться с бензиновыми моторами TSI объемом 1,5 л (150 л.с.) и 2 л (190 и 245 л.с.) и дизелем 2.0 TDI (150 и 200 л.с.). В трансмиссии в зависимости от версии — 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот», передний или полный привод.


Выпуск обновленного Tiguan Allspace налаживается на заводе в мексиканской Пуэбле, где также производится Tiguan и для американского рынка — причем за океаном «паркетник» предлагается только в длиннобазном исполнении.

 
 
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Компания Volkswagen провела плановое обновление удлиненной версии кроссовера Tiguan, который на европейском рынке обозначается приставкой Allspace.
 
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