Белорусские спортсмены на Олимпиаду-2021 уже завоевали 85 лицензий в 16 видах спорта









“Подготовка прерывалась из-за пандемии, но в ноябре 2020 года возобновился олимпийский отбор и продолжится в некоторых видах спорта до конца июня. 85 спортсменов в 16 видах спорта получили лицензии. Мы видим с учетом тех соревнований, которые еще будут проходит, порядка 20 лицензий мы доберем, есть перспективные спортсмены”. - сказал Дурнов.





Всего 250 спортсменов по 25 видам спорта проходят подготовку к Олимпиаде в Токио, добавил представитель Минспорта, отметив, что окончательно утрачены шансы на получение лицензий в футболе, баскетболе, фехтовании. Вместе с тем, лицензии завоеваны в вольной борьбе, велосипедном спорте, гимнастике спортивной. “Традиционно сильны наши гребля и каноэ - у нас 12 лицензий, в легкой атлетике много перспективных спортсменов”, - рассказал Дурнов.





Надежды на медали есть в таких видах спорта как гребля, борьба, художественная гимнастика, современное пятиборье, легкая атлетика, отметил представитель Минспорта.





Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.