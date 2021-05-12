|
В 14-й раз с начала года: в Беларуси дорожает топливо
12.05.2021 18:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мая - Sputnik. Цены на топливо повышаются в Беларуси с 13 мая, сообщили в концерне "Белнефтехим".
По уже принятой практике повышение составит одну копейку, цены на заправках будут вот такими:
В концерне повышение объяснили продолжающимся ростом мировой котировки нефти.
"Средняя котировка нефти за первую декаду мая составила 69,2 доллара США за 1 баррель и выросла по отношению к январю текущего года на 26 процентов", – уточняется в сообщении концерна.
Там также отметили, что с начала текущего года максимальный уровень цен на моторное топливо возрос на 7 процентов.
Отметим, что это уже 14-е повышение цен на топливо в текущем году: в предыдущий раз они менялись
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В концерне "Белнефтехим" повышение цен на топливо объяснили продолжающимся ростом мировой котировки нефти.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)