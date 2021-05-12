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В 14-й раз с начала года: в Беларуси дорожает топливо

12.05.2021 18:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая - Sputnik. Цены на топливо повышаются в Беларуси с 13 мая, сообщили в концерне "Белнефтехим".

По уже принятой практике повышение составит одну копейку, цены на заправках будут вот такими:

  • АИ-92-К5-Евро - 1,84 рубля за литр
  • АИ-95-К5-Евро – 1,94 рубля
  • АИ-98-К5-Евро – 2,16 рубля
  • Дизтопливо – 1,94 рубля

В концерне повышение объяснили продолжающимся ростом мировой котировки нефти.

"Средняя котировка нефти за первую декаду мая составила 69,2 доллара США за 1 баррель и выросла по отношению к январю текущего года на 26 процентов", – уточняется в сообщении концерна. 

Там также отметили, что с начала текущего года максимальный уровень цен на моторное топливо возрос на 7 процентов.

Отметим, что это уже 14-е повышение цен на топливо в текущем году: в предыдущий раз они менялись 4 мая, до этого – 27 апреля, 20 апреля, 13 апреля, 6 апреля, 29 марта, 16 марта, 10 марта, 2 марта, 23 февраля, 16 февраля, 28 января, 21 января.

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Теги: Минск
 
 
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В концерне "Белнефтехим" повышение цен на топливо объяснили продолжающимся ростом мировой котировки нефти.
 
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