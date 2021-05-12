Беларусь не считает Россию конкурентом на рынке пеллет

Источник материала: Sputnik Беларусь

Круглый стол на тему "Повышение энергоэффективности экономики за счет возобновляемых источников энергии" прошел в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь .

Как рассказали участники круглого стола, в республике реализуется государственная программа "Энергосбережение". Она рассчитана на 2021-2025 годы и планирует увеличение использования местных видов топлива как одну из альтернатив замены природного газа.

"При этом основной прирост возобновляемых источников энергии за пятилетний период планируем за счет использования местных топливно-энергетических ресурсов – 450 тысяч тонн условного топлива, и он будет в основном за счет биомассы", – рассказал заместитель директора Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Леонид Полещук.

В первую очередь речь идет об использовании древесины. В республике 40% территории покрыто лесами. Ежегодно в Беларуси заготавливается 25 миллионов кубических метров древесины. По словам спикеров, это больше, чем на сегодняшний день может потребить внутренний рынок.

"Сегодня в лесах порядка 800 тысяч кубов дровяной древесины лежит на остатках. То есть это тот объем, который не востребован внутренним рынком. Для того чтобы его вовлечь в переработку и сделать из этого сырья продукцию, причем продукцию экспортноориентированную в первую очередь, с высокой добавленной стоимостью, мы пошли по пути создания пеллетных производств", – рассказал начальник управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь Андрей Мацкевич.

Где востребованы белорусские пеллеты

В системе ЖКХ Беларуси 3800 котельных, из них 2800 уже работают на местных видах топлива. Мощностей производства топлива из древесины достаточно не только для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, но и для поставки продукции на экспорт. По мнению экспертов, сегодня этот товар востребован.

"В Европе стоит задача к 2030 году полностью отказаться от того же угля. Эта программа принята и в дальнейшем, если говорить об экспорте продукции, то они, в условиях того, что мы обладаем достаточно большим сырьевым запасом, рассматривают нас как потенциальный сырьевой источник в части той же пеллеты", – отметил Мацкевич.

Сегодня только организации Минлесхоза производят порядка 200 тысяч тонн в год. С учетом других предприятий и частного бизнеса уровень производства оценивается в более 500 тысяч тонн.

"Потребление пеллет ежегодно увеличивается на 1,5 миллиона тонн. Поэтому, если мы будем развивать производства, погоду никому не сделаем, я имею в виду, не испортим. В целом тенденция перехода на альтернативные источники очень актуальна, особенно у наших коллег с Запада, потому что сегодня они являются основными потребителями этой продукции. Наша продукция в целом конкурентная там. Несмотря на то, что есть альтернативные поставщики, это может быть и Россия, могут быть страны Европы. Исходя из того, что страны Европы являются основными потребителями, то мы хорошо вписались в их рынок и заняли свою нишу", – резюмировал Мацкевич.

Полную версию круглого стола на тему "Повышение энергоэффективности экономики за счет возобновляемых источников энергии" смотрите на Sputnik .

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