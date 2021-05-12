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Завтра снова подорожает автомобильное топливо
Источник материала: Onliner
Розничные цены на автомобильное топливо изменяются,
— С 13 мая 2021 года предельный уровень цены моторного топлива на автозаправочных станциях изменяется.
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Розничные цены на автомобильное топливо изменяются, сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим». Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,84 руб., АИ-95-К5-Евро — 1,94 руб.,...
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