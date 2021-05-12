Завтра снова подорожает автомобильное топливо

Источник материала: Onliner

Розничные цены на автомобильное топливо изменяются, сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим». Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,84 руб., АИ-95-К5-Евро — 1,94 руб., АИ-98-К5-Евро — 2,16 руб., ДТ — 1,94 руб. Таким образом, цены вырастут на одну копейку.

— С 13 мая 2021 года предельный уровень цены моторного топлива на автозаправочных станциях изменяется.

Произведенная индексация обусловлена продолжающимся ростом мировой котировки нефти. Средняя котировка нефти за первую декаду мая составила 69,2 доллара США за 1 баррель и выросла по отношению к январю текущего года на 26 процентов. Предельный максимальный уровень цен на моторное топливо с начала года увеличился на 7 процентов, — объяснили в «Белнефтехиме».