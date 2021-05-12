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Молодые люди приехали на Минское море и достали бчб-флаги. Задержаны ОМОНом

12.05.2021 18:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Инцидент произошел 11 мая около 21:00. Как сообщается на сайте МВД, в милицию позвонил мужчина и сообщил, что на пятом пляже Заславского водохранилища собралось около десятка человек с бело-красно-белой символикой.

Прибывший на место ОМОН задержал семерых граждан в возрасте от 19 до 23 лет. Задержанные были доставлены в Минское РУВД и водворены в ИВС. В отношении них составлены протоколы по статье 24.23 Кодекса об административных правонарушениях.

 
 
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Инцидент произошел 11 мая около 21:00. Как сообщается на сайте МВД, в милицию позвонил мужчина и сообщил, что на пятом пляже Заславского водохранилища собралось около...
 
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