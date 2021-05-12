Журналистов Буракова и Лапцевича, освещавших суд над Северинцем, оставили в ИВС до суда

Владимира Лапцевича из интернет-издания «6 tv.by Могилевский регион» и Александра Буракова, журналиста Deutsche Welle, обвиняют в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий, совершенных повторно в течение года (ч. 3 ст. 24.23 КоАП). Протоколы об административном правонарушении составили на них в Ленинском РОВД Могилева. Задержанные отправлены в ИВС до суда.





Лапцевича и Буракова задержали недалеко от Могилевского областного суда, где сегодня начался процесс в отношении сопредседателя оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца, а также активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля, Павла Юхневича, Дмитрия Козлова, Максима Винярского, Андрея Войнича и блогера Ириной Счастной.

Попасть на суд родные обвиняемых и журналисты не смогли, так как судья Ирина Ланчева постановила дело рассматривать в закрытом режиме .

Сотрудники милиции потребовали от группы поддержки подсудимых покинуть площадку перед зданием суда, иначе их присутствие будет расценено как несанкционированное мероприятие. Когда люди стали расходиться, журналистам «предложили» пройти в автобус с силовиками.

Несколько часов Буракова и Лапцевича держали в Ленинском РОВД. Протоколы составляли в присутствии адвокатов.

С журналистами был задержан также региональный координатор оргкомитета партии БХД Олег Аксенов. О его судьбе сведений нет. Правозащитники допускают, что он также отправлен в изолятор до суда, сообщает БелаПАН.