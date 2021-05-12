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Журналистов Буракова и Лапцевича, освещавших суд над Северинцем, оставили в ИВС до суда
Источник материала: Навiны
Владимира Лапцевича из интернет-издания «6 tv.by Могилевский регион» и Александра Буракова, журналиста Deutsche Welle, обвиняют в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий, совершенных повторно в течение года (ч. 3 ст. 24.23 КоАП). Протоколы об административном правонарушении составили на них в Ленинском РОВД Могилева. Задержанные отправлены в ИВС до суда.
Лапцевича и Буракова
Попасть на суд родные обвиняемых и журналисты не смогли, так как судья Ирина Ланчева постановила дело рассматривать
Сотрудники милиции потребовали от группы поддержки подсудимых
Несколько часов Буракова и Лапцевича держали в Ленинском РОВД. Протоколы составляли в присутствии адвокатов.
С журналистами был задержан также региональный координатор оргкомитета партии БХД Олег Аксенов. О его судьбе сведений нет. Правозащитники допускают, что он также отправлен в изолятор до суда, сообщает БелаПАН.
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