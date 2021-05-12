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Суд ликвидировал гродненский «Центр городской жизни»

12.05.2021 18:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Судья Экономического суда Гродно Юлия Баклажец удовлетворила иск прокурора города Владимира Клишина и ликвидировала «Цэнтр гарадскога жыцця».

Суд ликвидировал гродненский «Центр городской жизни»

С иском о ликвидации культурно-просветительского частного учреждения «Цэнтр гарадскога жыцця» в Экономический суд Гродненской области прокурор города Владимир Клишин обратился 30 марта, передает «Белсат».

«Думаю, есть политический заказ, который исполняется: стоит задача ликвидировать достаточно популярную площадку в городе. Ждать чуда не стоит, — ранее говорил директор центра Павел Можейко. — Если речь идет не только о работе "Центра" как какого-то учреждения или института, а вообще о способностях творческих людей города работать, реализовывать себя, хотеть перемен — в этом плане ликвидация нашей площадки никак ни на что не повлияет».

 
Теги: Гродно
 
 
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Судья Экономического суда Гродно Юлия Баклажец удовлетворила иск прокурора города Владимира Клишина и ликвидировала «Цэнтр гарадскога жыцця».
 
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