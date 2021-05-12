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Производителя конфет оштрафовали почти на 12 тысяч рублей. Причина - набор конфет, похожий на другой

12.05.2021 19:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прошлом году кондитерская фабрика «Спартак» обратилась в МАРТ с целью защиты от недобросовестных действий конкурента. Причина — упаковка набора конфет ILPASSO от ООО «Юниаква», которая «сходна до степени смешения» с упаковкой наборов конфет IMPRESSO от «Спартака». Дело дошло до суда. Как сообщает МАРТ, Экономический суд Могилевской области присудил компании «Юниаква» штраф 400 базовых величин (11,6 тысячи рублей). Решение вступило в законную силу и не обжаловалось.


Фото: mart.gov.by

После обращения «Спартака» в МАРТ провели антимонопольное расследование. В ходе него было установлено, что набор конфет IMPRESSO производится уже около 7 лет, в то время как набор конфет ILPASSO появился на полках только в конце 2019 года. Чтобы удешевить разработку дизайна, ООО «Юниаква» обратилось к литовской типографии, которая взяла за основу упаковки конфет известных брендов. Среди них оказался набор MELANIE от «Спартака», на основе которого сам «Спартак» разрабатывал дизайн своего набора IMPRESSO.

— МАРТ пришел к выводу, что внешний вид упаковки наборов конфет ILPASSO, выполненный в одной цветовой гамме с упаковкой подарочного набора шоколадных конфет IMPRESSO (молочной, черной), сходство композиционного построения, цвета общего фона упаковки, доминирующего элемента на фоне одинаково подобранных вспомогательных элементов (конфеты, золотистые какао-бобы и полосы), написание обозначений на упаковке сходным шрифтом буквами латинского алфавита, одинаковые цвета букв (желтый или золотистый), визуальное выделение отдельных букв (-ss-), идентичные начальные буквы «и» (i), окончания -ссо (-sso), совпадающий ударный слог в используемых обозначениях свидетельствуют об имитации внешнего вида упаковки набора конфет Заявителя. При этом исследуемые наборы конфет относятся к той категории товаров, при покупке которых потребитель не склонен проявлять повышенную степень внимательности и осмотрительности и приобретает их в основном по привычке, основываясь на предыдущем опыте покупки и руководствуясь уже имеющимся впечатлением от внешнего вида товара, — сообщали о ходе антимонопольного расследования в МАРТ.

Чтобы подкрепить результаты своего расследования, в ведомстве провели онлайн-опрос покупателей. 84,1% респондентов подтвердили, что обе упаковки «сходны до степени смешения», а большинство отметило, что может перепутать наборы ILPASSO и IMPRESSO.

В результате МАРТ установил факт недобросовестной конкуренции со стороны ООО «Юниаква». Компании было предписано прекратить введение в гражданский оборот ILPASSO в этом варианте упаковки и изъять нереализованные остатки. Также по требованию заявителя ООО «Юниаква» подлежало привлечению к административной ответственности. Меру ответственности определил суд — штраф в 400 базовых величин (11,6 тысячи рублей).

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Также МАРТ запретил продавать конфеты в спорной упаковке на территории Беларуси.
 
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