ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ученые проверили эффективность БАДов для похудения

12.05.2021 19:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На Европейском конгрессе по ожирению презентовали итоги первого за 16 лет обзора исследований биологически активных добавок для похудения. Ученые проанализировали 121 работу с участием почти 10 тысяч человек и пришли к выводу: имеющиеся данные не обосновывают применение БАДов для снижения веса, пишет News Medical.


Фото: Anna Shvets, pexels.com

— Растительные БАДы для похудения продаются без рецепта и становятся все более популярными. Но, в отличие от фармацевтических препаратов, клинических доказательств их безопасности и эффективности не требуется до того, как они появятся на рынке, — пояснила автор исследования, Эрика Бессель из университета Сиднея. — Мы тщательно оценили имеющиеся доказательства и пришли к выводу, что их недостаточно, чтобы рекомендовать БАДы для снижения веса. Хотя большинство кажутся безопасными для краткосрочного похудения, они не обеспечивают клинически значимого эффекта.

Исследования касались БАДов в виде таблеток, порошков и жидкостей, которые содержат в качестве активного ингредиента всевозможные растения, а также изолированные соединения из растений и продуктов животного происхождения.

— БАДы могут показаться быстрым решением проблем с весом, но люди должны понимать, как мало на самом деле наука знает об этих добавках. На данную тему проводилось очень мало качественных исследований — особенно в плане того, какой может быть долгосрочная эффективность, — подчеркнула Эрика Бессель.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Европейском конгрессе по ожирению презентовали итоги первого за 16 лет обзора исследований биологически активных добавок для похудения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белнефтехим с 13 мая апреля повышает цены на АЗС на 1 копейку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by