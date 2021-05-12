Ученые проверили эффективность БАДов для похудения

Источник материала: Tut.by

На Европейском конгрессе по ожирению презентовали итоги первого за 16 лет обзора исследований биологически активных добавок для похудения. Ученые проанализировали 121 работу с участием почти 10 тысяч человек и пришли к выводу: имеющиеся данные не обосновывают применение БАДов для снижения веса, пишет News Medical .



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— Растительные БАДы для похудения продаются без рецепта и становятся все более популярными. Но, в отличие от фармацевтических препаратов, клинических доказательств их безопасности и эффективности не требуется до того, как они появятся на рынке, — пояснила автор исследования, Эрика Бессель из университета Сиднея. — Мы тщательно оценили имеющиеся доказательства и пришли к выводу, что их недостаточно, чтобы рекомендовать БАДы для снижения веса. Хотя большинство кажутся безопасными для краткосрочного похудения, они не обеспечивают клинически значимого эффекта.

Исследования касались БАДов в виде таблеток, порошков и жидкостей, которые содержат в качестве активного ингредиента всевозможные растения, а также изолированные соединения из растений и продуктов животного происхождения.

— БАДы могут показаться быстрым решением проблем с весом, но люди должны понимать, как мало на самом деле наука знает об этих добавках. На данную тему проводилось очень мало качественных исследований — особенно в плане того, какой может быть долгосрочная эффективность, — подчеркнула Эрика Бессель.