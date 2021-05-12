В какой хоккей будет играть Могилев? Первое интервью тренера Матерухина

Александр Матерухин был одним из главных ветеранов в белхоккее. Нападающий суммарно выступал в экстралиге 11 сезонов и трижды вместе с Юностью поднимал над головой Кубок президента. Только вдумайтесь: за 476 матчей в чемпионате Беларуси 39-летний игрок настрелял 237 шайб и еще 230 раз ассистировал партнерам. Были в его карьеры и этапы выступлений в КХЛ за минское Динамо и Донбасс.





В субботу, 8 мая, форвард объявил, что повесил коньки на гвоздь, а уже сегодня возглавил Могилев, в котором провел два последних сезона.

Sport Arena Александр Матерухин рассказал, как принимал решение о завершении карьеры, почему согласился на работу в Могилеве, и в какой хоккей будет играть его команда. В интервьюАлександр Матерухин рассказал, как принимал решение о завершении карьеры, почему согласился на работу в Могилеве, и в какой хоккей будет играть его команда.





— На днях вы официально завершили игровую карьеру. Как окружающие восприняли новость?





— Многие ребята написали, поздравили с окончанием прекрасной карьеры :). Признались, что были рады выходить со мной на лед, вместе играть. Все стандартно. Ничего необычного, о чем можно было бы рассказать.





— Полчаса назад вас официально объявили главным тренером Могилева. Получается, теперь к вам нужно обращаться Александр Иванович?





— В нашем разговоре можно просто Александр. Между собой не надо так официально.





— Как думаете, вам привычно будет, когда окружающие будут обращаться по имени отчеству?





— Привыкну! Вернее, уже начал привыкать.





— Расскажите, почему приняли решение завершить карьеру и долго ли раздумывали?





— В принципе, я и думал, что будут такие вопросы, но вот ответить на них еще не готов. Еще не до конца сам для себя все проанализировал. Наверное, смогу ответить на них через какое-то время, когда полностью осознаю – почему и как. Честно скажу, мне трудно ответить, почему завершил карьеру. Мог ли еще поиграть? Да, безусловно. Если сейчас начну отвечать, наговорю много разной ерунды.

— Получается, можете еще вернуться на лед в качестве профессионального игрока?





— Опять же, сейчас скажу, что точно закончил, но мы ведь не знаем, что будет через год-два. Может быть, посмотрю через какое-то время на наш чемпионат и скажу: «Блин, я как-то рано закончил, нужно было играть до 45!» Хотя, если такая молодежь будет, как сейчас… Не хочется говорить, что слабая, но все может быть, посмотрим. Если вернусь на лед, это не самый худший вариант.





— Вы еще по ходу игровой карьеры видели себя тренером?





— Да, естественно, задумывался об этом много раз. Еще пару лет назад начал осознавать, что свяжу свою дальнейшую жизнь с хоккеем, точно в нем останусь. Видел себя именно в качестве тренера. Вопрос всегда был только каким – детским, взрослым. А тут поступило предложение от директора ХК Могилев Игоря Федоровича Генисева возглавить команду. Я, понятное дело, раздумывал неделю-две.





Естественно, я обдумывал это решение с супругой, взвешивал все за и против. Было много нюансов и сейчас трудно однозначно сказать – правильно ли поступил, закончив игровую карьеру сейчас, или еще можно было поиграть. Повторюсь, силы играть еще точно были. Напрашивается вопрос – почему тогда закончил… Трудно сейчас ответить на этот вопрос. Сами понимаете, предложение-то очень хорошее. Возглавить взрослую команду – это крутой опыт. Ни вторым, ни третьим, ни детским, а сразу главным. В любом случае рано или поздно мне пришлось бы начинать. Посмотрим, каким получится этот опыт. Полагаю, еще будет много таких вот мыслей: а почему, а как? Но в одном я уверен: мы приняли верное решение с женой.





— Вы работали с огромным количеством тренеров. На кого планируете быть похожим?





— Трудно сказать. Хочется, конечно же, взять от каждого специалиста все самое лучшее. А каким буду я? Хм, скорее всего, только время даст ответ на этот вопрос. Одно дело – хотеть взять все лучшее, и другое, как оно получится и будет на самом деле. Понятно, есть желание стать успешным, чтобы что-то получалось, чтобы в команде была игровая дисциплина. Хотя, наверное, так ведь любой тренер рассуждает, когда только-только начинает.





— Сложно ли будет выстраивать общение с теми, с кем еще в прошлом сезоне выходили на лед?





— Думаю, смогу донести до ребят, что в прошлом сезоне я был игроком, а сейчас уже в роли тренера. Они должны осознавать и понимать, что я им уже не товарищ по команде, с которым можно пошутить и посмеяться. Возможно, так можно сказать, что я уже не их друг. Я тренер, к которому нужно уважительно относиться и слушать то, что до них доношу.





Да, мы можем пересечься где-нибудь на улице, это совсем другая обстановка. Но на льду, сборах, тренировках – забываем, что играли вместе, и теперь нужно делать то, что говорит тренер. И я не сомневаюсь, что будет так. Постараюсь до ребят донести все это, чтобы не было потом вопросов с их стороны. Считаю, что в первую очередь должна быть дисциплина во всем. Во время тренировок, на льду и так далее.





— Ого, раз дисциплина на первом плане, то Александр Матерухин будет жестким тренером?





— Надеюсь, я не буду супержестким тренером. Мне кажется, в каких-то моментах нужно быть жестким, в каких-то – давать слабину. Посмотрим, как оно получится на практике. По крайней мере, это точно будет интересно. Для меня это новый опыт, новый этап в жизни, в карьере. Хочется верить, это будет больше позитива, чем негатива. Когда-нибудь мне в любом случае через все это пришлось бы пройти, но лучше сейчас.





— Финальный вопрос. Какой хоккей будет показывать Могилев под вашим руководством?





— Очевидно, что у нас не будет самый большой бюджет в лиге, поэтому все должны прекрасно понимать, что уровень игроков будет несколько ниже, чем в ведущих клубах экстралиги. Мы, наверное, не сможем себе позволить агрессивный, чересчур атакующий хоккей, который показывают Шахтер или Юность. Все будет зависеть от качеств игроков, их сильных сторон, как удастся пройти сборы, и уже от этого будем отталкиваться.



