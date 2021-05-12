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На суде по делу о нападении на школу в Казани Галявиев признался в преступлении

12.05.2021 19:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

19-летний Ильназ Галявиев, подозреваемый в нападении на школу в Казани, арестован на два месяца. Следователь заявил, что Галявиев признался в преступлении. Вместе с тем он заявил об «обоснованности» своих действий. Ему предъявлено обвинение по статье об убийстве. Об этом сообщает РБК.

Сам Галявиев во время заседания суда сообщил, что не возражает против своего ареста. На суде молодой человек вел себя спокойно, отвечал односложно. На вопрос, есть ли у него тяжкие заболевания и инвалидность, он ответил, что нет.

Сообщается, что Галявиев установил бомбу на первом этаже гимназии возле входа в кабинет начального класса английского языка, начиненную поражающими элементами. По данным следствия, сообщников у Галявиева не было.

 
 
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19-летний Ильназ Галявиев, подозреваемый в нападении на школу в Казани, арестован на два месяца. Следователь заявил, что Галявиев признался в преступлении. Вместе...
 
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