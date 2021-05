«Зьмянілі маскі на каскі»: Беларускі расказваюць пра Ізраіль пад агнём

Источник материала: Свабода

Беларуска Інга Герынг працуе доктарам у буйным мэдычным цэнтры Ichilov Hospital, што ў Тэль-Авіве.

«Пару дзён таму пачалі бамбіць поўдзень краіны. У панядзелак пачалі бамбіць Ерусалім. У аўторак — усю тэрыторыю ад поўдня да цэнтру краіны. Візуальна бамбаваньне нагадвае салют на самым пачатку. Моцна бамбілі ў аўторак увечары і ажно да 7-й раніцы ў сераду.

Калі моцна бамбяць, хаваемся ў бамбасховішчах ці выходзім на лесьвічную пляцоўку», — расказала жыхарка Тэль-Авіву.

Інга кажа, што ўсе перажываюць ракетныя ўдары па-рознаму: хтосьці спрабуе жартаваць, у кагосьці гістэрыка.

У сацыяльных сетках ізраільцяне пішуць, што мусяць «мяняць маскі на каскі». З 18 красавіка, пасьля таго як 80% насельніцтва прышчапіліся ад каранавірусу, у краіне адмянілі масачны рэжым на адкрытым паветры.

У сераду раніцай, перад выхадам на працу, Інга Герынг напісала на сваёй старонцы ў фэйсбуку :

«А 3-й ночы пачалася „другая частка марлезонскага балету“. Затым каля гадзіны ўдалося насьцярожана падрамаць. Потым кава, самы хуткі душ у жыцьці і на працу... На вуліцы стала неяк цішэй і неяк больш запаволена, чым звычайна. Пакуль ціха. Відаць, дзядзечкі пайшлі спаць ад 6-й раніцы».

Беларуска Дар’я Альперн-Каткоўская зь сям’ёй жыве ў Эйлаце. У вайну 2014 году яна ў Ашдодзе перажыла масавы ракетны абстрэл на адкрытай прасторы, пасьля якога доўга адчувала посттраўматычны стрэсавы разлад. Кажа, што ўздрыгвае кожны раз ад выбухаў ці сырэны. Але пачуцьця гумару не губляе. У аўторак увечары яна напісала:

«Мой самы галоўны страх, што пры зачыненых аканіцах і працуючым кандыцыянэры і гуку навінаў мы не пачуем сырэну... Але другі галоўны страх — пачуць сырэну».

У аўторак увечары Дар’я Каткоўская паведаміла :

«Нас жорстка бамбуюць (асабіста нас пакуль не — тфу-тфу-тфу), але мы на нізкім старце на ўсялякі выпадак. Ад Газы да нас па прамой як да Тэль-Авіву, проста мы не такія „прынадныя“. Хаця калі пачнуць у нас саджаць самалёты, то ўсё можа зьмяніцца.

Закрылі аэрапорт Бэн-Гурыён на ўзьлёты і пасадкі. Рэйсы саджаюць на Кіпры. Над аэрапортам зьбілі ракету. 400 ракет у суткі. 200 зьбіў „жалезны купал“.

Ракеты трапілі ў аўтобус і жылыя дамы ў Ашкелоне, Рышоне, Гіватаіме, Сдэроце».

У ноч з аўторка на сераду сырэны супрацьпаветранай абароны гучалі па ўсім цэнтры і поўдні краіны. Бальшыня ізраільцянаў амаль ня спала, правёўшы ноч у бамбасховішчах.

Не працуюць навучальныя ўстановы, крамы, людзей просяць бяз вострай патрэбы не выходзіць з дамоў.

За апошнія суткі па Ізраілі выпушчана 850 ракет.

12 траўня Дар’я Альперн-Каткоўская напісала, што ўначы ў Лодзе загінулі яшчэ двое мірных жыхароў — бацька і ягоная дачка-падлетак.

