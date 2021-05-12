Цены на автомобильное топливо в Беларуси повысят 14-й раз с начала года

Госконцерн «Белнефтехим» объявил о 14-м в этом году подорожании автомобильного топлива на одну копейку.





«Произведенная индексация обусловлена продолжающимся ростом мировой котировки нефти. Средняя котировка нефти за первую декаду мая составила 69,2 доллара США за 1 баррель и выросла по отношению к январю текущего года на 26%. Предельный максимальный уровень цен на моторное топливо с начала года увеличился на 7%», — пояснили в концерне, передает БелаПАН .

С 13 мая цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,84 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро — 1,94 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,16 рубля, дизельного топлива — 1,94 рубля за литр.

В «Белнефтехиме» отмечают, что при неизменности текущих условий хозяйствования, в том числе цен на нефть и курса белорусского рубля, до конца года цены на топливо планируется увеличить еще на 5—6%. Об этом, в частности, сообщила зампредседателя концерна Светлана Гурина 14 апреля на заседании общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при «Белнефтехиме». Ранее Минфин рассчитывал, что в 2021 году топливо подорожает на 6%.