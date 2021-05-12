Во время стрельбы в софийском метро погиб человек

В столице Болгарии Софии произошла стрельба в вагоне поезда метро, в результате чего было ранено два человека, один из них смертельно, пишет BG News.



Источник: БГНЕС

Инцидент произошел около 14:15 по местному времени на станции «Аэропорт». В одном из вагонов мужчина выстрелил в 50-летнюю женщину, а затем покончил с собой.

Стрелок скончался на месте происшествия, пострадавшую госпитализировали в критическом состоянии. Подробности происшествия пока не известны.