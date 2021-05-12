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Во время стрельбы в софийском метро погиб человек

12.05.2021 19:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В столице Болгарии Софии произошла стрельба в вагоне поезда метро, в результате чего было ранено два человека, один из них смертельно, пишет BG News.

Во время стрельбы в софийском метро погиб человек
Источник: БГНЕС

Инцидент произошел около 14:15 по местному времени на станции «Аэропорт». В одном из вагонов мужчина выстрелил в 50-летнюю женщину, а затем покончил с собой.

Стрелок скончался на месте происшествия, пострадавшую госпитализировали в критическом состоянии. Подробности происшествия пока не известны.

 
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В столице Болгарии Софии произошла стрельба в вагоне поезда метро, в результате чего было ранено два человека, один из них смертельно, пишет BG News.
 
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