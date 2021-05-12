|
Во время стрельбы в софийском метро погиб человек
Источник материала: Навiны
В столице Болгарии Софии произошла стрельба в вагоне поезда метро, в результате чего было ранено два человека, один из них смертельно, пишет BG News.
Инцидент
Стрелок скончался на месте происшествия, пострадавшую госпитализировали в критическом состоянии. Подробности происшествия пока не известны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столице Болгарии Софии произошла стрельба в вагоне поезда метро, в результате чего было ранено два человека, один из них смертельно, пишет BG News.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)