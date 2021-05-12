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Вышел трейлер второго сезона самого популярного сериала Netflix на начало 2021 года

12.05.2021 19:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Netflix показал трейлер второго сезона французского сериала «Люпен» о приключениях джентльмена-грабителя Арсена Люпена с Омаром Си в главной роли. Ранее стриминг назвал его самым популярным сериалом первых трех месяцев 2021 года.

В описании ролика представители Netflix написали: «Ассан хотел во что бы то ни стало отомстить Юберу Пеллегрини, и эта одержимость разрушила его семью. Теперь он в безвыходном положении, и ему нужен план Б, пусть даже очень рискованный».

Второй сезон выйдет 11 июня.

Ранее Netflix поделился данными, что сериал «Люпен» стал самым популярным на стриминговом сервисе за первые три месяца этого года: за первые четыре недели после выхода его посмотрели 76 миллионов пользователей — на данный момент это лучший результат 2021 года. А абсолютный рекорд по просмотрам за все время пока принадлежит проекту «Бриджертоны». Его посмотрели как минимум 82 миллиона зрителей.

Действие сериала «Люпен» разворачивается вокруг иммигранта из Сенегала по имени Ассан Диоп, который мстит за отца — того подставила богатая семья. Еще подростком парень зачитывался приключениями джентльмена-грабителя Арсена Люпена и действует в лучших традициях своего книжного кумира. Сериал основан на серии приключенческих романов о благородном воре французского писателя Мориса Леблана.

На «КиноПоиске» у «Люпена» оценка 7,3. На IMDb — 7,5.

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Netflix показал трейлер второго сезона французского сериала «Люпен» о приключениях джентльмена-грабителя Арсена Люпена с Омаром Си в главной роли. Ранее стриминг...
 
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