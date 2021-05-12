Поддержка бизнеса: в Беларуси разработали систему льгот для предпринимателей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Малый и средний бизнес поддержит правительство Беларуси. Программа разработана на пять лет. Будет пересмотрена система налогообложения, появятся новые льготы. Сейчас в этом секторе экономики задействована треть работающего населения страны. Власти рассчитывают, что предпринимателей станет еще больше, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Все для здорового сна: матрасы, подушки и постельное белье. Готовые комплекты местного производства продают и внутри страны, и в России. Начинали предприниматели с торговли мебелью. Землю и помещение выделили местные власти. Оборудование владельцы компании купили без пошлины. Сейчас открывают новое направление.

«Международный бизнес. Государство дает нам субсидии. Это возврат 50 процентов по кредитам. Мы предоставляем облисполкому расчет, что мы заплатили банку, и 50 процентов возвращается нам», – указал директор предприятия Евгений Быков.

В Минской области почти 70 тысяч малых и средних предприятий. Налоги от них наполняют бюджет более чем на 40%. А у жителей небольших городов и поселков всегда есть работа. Компании охотно устраивают местных. Новую специальность получила и Людмила. Теперь она сотрудница частного деревообрабатывающего предприятия.

«Почтальоном работала. Сокращали нас. Работаю здесь сортировщиком пиломатериалов уже очень давно», – рассказала укладчица пиломатериалов Людмила Синяк.

Предпринимателям власти помогают. Проводят конкурсы на выделение субсидий, дают льготные займы и отсрочки по кредитам. Для этого в бюджете Минской области заложены около 600 тысяч долларов.

«Рассматриваем совместно с банком какой-то проект, приходим к взаимопониманию, что этот проект можно и нужно финансировать, размещаем средства в соответствующем банке. И уже в рамках 255-го указа банк финансирует под льготную ставку», – отметил председатель комитета экономики Минского облисполкома Денис Курленко.

Новый план поддержки бизнеса разработали на ближайшие пять лет. Власти учли мнение предпринимателей. Так, систему госзакупок сделают более прозрачной.

«Есть определенные моменты, где возникают коррупционные составляющие по отношению к бизнесу. Прежде всего в части проводимых тендеров. Где проводятся не государственные тендеры, а за счет собственных средств», – отметил председатель республиканской конфедерации предпринимательства Андрей Копыток.

В планах – усовершенствовать налоговое законодательство и смягчить уголовную ответственность за экономические преступления. Также появится институт по защите прав предпринимателей. На реализацию программы потратят почти три миллиарда долларов.

За время работы прошлой программы, несмотря на пандемию, количество предприятий малого и среднего бизнеса в Беларуси увеличилось на 10%. По плану, в ближайшие пять лет их число вырастет еще на 2%.