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В Беларуси 13 мая в 14 -й раз дорожает топливо

12.05.2021 19:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Повышение цен на бензин обосновали ростом котировок на нефть на мировом рынке.

С 13 мая 2021 года "предельный уровень цены моторного топлива на автозаправочных станциях изменяется".

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,84 руб.,
АИ-95-К5-Евро – 1,94 руб.,
АИ-98-К5-Евро – 2,16 руб.,
ДТ – 1,94 руб.
 
 
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Повышение цен на бензин обосновали ростом котировок на нефть на мировом рынке.
 
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