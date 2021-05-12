|
Украину пригласили в НАТО. Как это отразится на странах-соседках?
Источник материала: ОНТ
Украина на пути в НАТО. Обсуждение дорожных карт по приему Киева в Североатлантический альянс будут обсуждать на саммите в Брюсселе. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда. По его словам, членство Украины в НАТО – вопрос безопасности всей Восточной и Центральной Европы. А 7 мая официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что двери НАТО для Украины открыты.
Гости программы «ОбъективНо» на ОНТ обсудили, на каком же пути находится Украина и, главное, как это может отразиться на соседях Украины, в том числе на нас?
В студии – декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин, независимый военный эксперт Александр Алесин, политолог, кандидат философских наук Николай Щёкин.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украина на пути в НАТО. Обсуждение дорожных карт по приему Киева в Североатлантический альянс будут обсуждать на саммите в Брюсселе. Об этом заявил президент...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)