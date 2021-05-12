ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Журналистка делала репортаж о похищенном псе, когда случайно раскрыла преступление

12.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Журналистка делала репортаж о похищенном псе, когда случайно раскрыла преступление

Джулиана Мацца делала репортаж о похищенном псе породы английский пойнтер и кличке Титус. Неожиданно для нее она раскрыла преступление. Об этом сообщает Inside Edition.


Собаку украли из машины, которая была припаркована в Кембридже (Массачусетс, США). В момент, когда журналистка записывала с оператором видео, она увидела собаку, похожую на Титуса. Кроме того, пес шел рядом с мужчиной, которого ранее запечатлела камера видеонаблюдения – именно он подозревался в краже.

Джулиана попросила оператора не прекращать съемку. Женщина подошла к подозреваемому в краже мужчине и попросила погладить красивого пса. Когда смогла это сделать, посмотрела бирку на ошейнике – перед ней на самом деле был Титус. 29-летнего Кайла Гарили арестовали. Он обвинен во взломе авто и краже. А пес вернулся к своему настоящему хозяину.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Джулиана Мацца делала репортаж о похищенном псе породы английский пойнтер и кличке Титус. Неожиданно для нее она раскрыла преступление. Об этом сообщает Inside Edition. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
13 траўня прагназуюцца дажджы і 10-16 цяпла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by