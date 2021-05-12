Журналистка делала репортаж о похищенном псе, когда случайно раскрыла преступление

Источник материала: ОНТ

Джулиана Мацца делала репортаж о похищенном псе породы английский пойнтер и кличке Титус. Неожиданно для нее она раскрыла преступление. Об этом сообщает Inside Edition.





Собаку украли из машины, которая была припаркована в Кембридже (Массачусетс, США). В момент, когда журналистка записывала с оператором видео, она увидела собаку, похожую на Титуса. Кроме того, пес шел рядом с мужчиной, которого ранее запечатлела камера видеонаблюдения – именно он подозревался в краже.

Джулиана попросила оператора не прекращать съемку. Женщина подошла к подозреваемому в краже мужчине и попросила погладить красивого пса. Когда смогла это сделать, посмотрела бирку на ошейнике – перед ней на самом деле был Титус. 29-летнего Кайла Гарили арестовали. Он обвинен во взломе авто и краже. А пес вернулся к своему настоящему хозяину.

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