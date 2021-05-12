Заговор, санкции, угрозы – что еще готовят беглые для «любимой» Беларуси?

Источник материала: ОНТ

Противостояние «Восток – Запад» продолжается. Беларусь активно вовлечена в этот процесс, хотя не мы его инициировали и меньше всех в нем заинтересованы. Часто название нашей страны звучало на прошедшей встрече глав МИД «Большой семерки». Говорили, конечно, не только о Беларуси – обсуждали Россию, Украину, Афганистан, Ливию, критиковали Китай. Что про нас? Да всё то же – даёшь новые выборы. Да ещё и под международным контролем. Как расценивать подобные заявления, чем отвечать и стоит ли всерьёз воспринимать такие резолюции?

Это обсудили гости программы «ОбъективНо» на ОНТ. В студии – декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин, политолог Пётр Петровский, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич, аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

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