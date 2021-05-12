ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Заговор, санкции, угрозы – что еще готовят беглые для «любимой» Беларуси?

12.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Заговор, санкции, угрозы – что еще готовят беглые для «любимой» Беларуси?

Противостояние «Восток – Запад» продолжается. Беларусь активно вовлечена в этот процесс, хотя не мы его инициировали и меньше всех в нем заинтересованы. Часто название нашей страны звучало на прошедшей встрече глав МИД «Большой семерки». Говорили, конечно, не только о Беларуси – обсуждали Россию, Украину, Афганистан, Ливию, критиковали Китай. Что про нас? Да всё то же – даёшь новые выборы. Да ещё и под международным контролем. Как расценивать подобные заявления, чем отвечать и стоит ли всерьёз воспринимать такие резолюции?

Это обсудили гости программы «ОбъективНо» на ОНТ. В студии – декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин, политолог Пётр Петровский, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич, аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

Подробности смотрите в видеоинформации.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Противостояние «Восток – Запад» продолжается. Беларусь активно вовлечена в этот процесс, хотя не мы его инициировали и меньше всех в нем заинтересованы. Часто...
 
Новости дня
Новости разные
 
13 траўня прагназуюцца дажджы і 10-16 цяпла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by