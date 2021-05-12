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Арина Соболенко стартовала с победы на теннисном турнире в Риме

12.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко стартовала с победы на теннисном турнире в Риме

Арина Соболенко стартовала с победы на теннисном турнире в Риме. Четвёртая ракетка планеты обыграла Сару Соррибес-Тормо из Испании.

Белоруска победила в двух сетах со счётом – 7:5, 6:1. Матч продолжался 1 ч 35 мин. Следующей соперницей Арины Соболенко будет американская теннисистка Кори Гауфф, занимающая 35-е место в мировом рейтинге. Поединок 1/8-й финала пройдёт завтра. Турнир на открытых грунтовых кортах итальянской столицы завершится 16 мая.

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Арина Соболенко стартовала с победы на теннисном турнире в Риме. Четвёртая ракетка планеты обыграла Сару Соррибес-Тормо из Испании. Белоруска победила в двух...
 
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