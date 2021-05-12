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Милая фотография с мягкой игрушкой помогла разоблачить изменника
Источник материала: ОНТ
Парень прислал своей девушке фотографию из отеля с милой мягкой игрушкой. Именно она стала доказательством неверности мужчины. Кадрами обманутая девушка поделилась в Tik Tok.
Серена Керриган сделала неприятное открытие об измене возлюбленного с помощью пары кадров. Дело в том, что, когда мужчина решил прислать кадр постели с мягкой игрушкой, не учел, что снимает так называемое «живое фото». По сути, это мини-видео, на котором записываются по 1,5 секунды до и после момента съёмки.
На последних секундах видна незнакомка, которая падает на кровать.
Многие пользователи были удивлены таким красноречивым доказательством измены, поэтому теперь девушка получает много слов поддержки и сочувствия.
Фото: Pixabay
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Парень прислал своей девушке фотографию из отеля с милой мягкой игрушкой. Именно она стала доказательством неверности мужчины. Кадрами обманутая девушка...
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