Милая фотография с мягкой игрушкой помогла разоблачить изменника

Источник материала: ОНТ

Парень прислал своей девушке фотографию из отеля с милой мягкой игрушкой. Именно она стала доказательством неверности мужчины. Кадрами обманутая девушка поделилась в Tik Tok.

Серена Керриган сделала неприятное открытие об измене возлюбленного с помощью пары кадров. Дело в том, что, когда мужчина решил прислать кадр постели с мягкой игрушкой, не учел, что снимает так называемое «живое фото». По сути, это мини-видео, на котором записываются по 1,5 секунды до и после момента съёмки.

На последних секундах видна незнакомка, которая падает на кровать.

Многие пользователи были удивлены таким красноречивым доказательством измены, поэтому теперь девушка получает много слов поддержки и сочувствия.

Фото: Pixabay

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