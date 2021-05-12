Ракетный обстрел палестинцев по Израилю: вооруженный конфликт не утихает

Источник материала: ОНТ

Ракетный ливень над Ближним Востоком. Вооружённый конфликт между Израилем и Палестиной продолжается. Стороны обмениваются ракетными ударами. Армия Израиля сообщает о продолжении обстрелов военных объектов в секторе Газа в то время, как палестинские силы направили ракеты в сторону Тель-Авива и его пригородов.

Сирены воздушной тревоги всю ночь звучали в Тель-Авиве, люди прятались в убежища. Система «Железный купол» смогла перехватить часть снарядов, но некоторые из них разорвались в жилых кварталах пригорода. Примерно в 20 км от Тель-Авива, в городе Лод, введено чрезвычайное положение. Местные власти заявили, что утратили контроль над ситуацией из-за беспорядков и столкновений между живущими там евреями и арабами. Погибших и пострадавших с обеих сторон становится всё больше, среди них – мирные жители, есть женщины и дети. Напряжённости добавляют постоянные стычки палестинцев с израильскими силами безопасности в Восточном Иерусалиме. Слезоточивый газ в ответ на камни, летящие в сторону военных, баррикады и горящие покрышки – такие кадры с западного берега реки Иордан поступают каждый день. Напомним, конфликт обострился на прошлой неделе, когда израильское правительство заявило о планах по выселению из Восточного Иерусалима палестинских семей. Верховный суд отложил слушания по этому делу до июня, но остановить насилие уже не удаётся. Ситуацию сегодня обсудили на экстренном заседании Совета безопасности ООН. Участники призвали к прекращению огня и мирным переговорам.

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