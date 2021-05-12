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С 13 мая дорожает автомобильное топливо
Источник материала: ОНТ
В Беларуси 13 мая дорожает автомобильное топливо. Информация размещена на
В концерне прокомментировали рост цен.
Фото: БЕЛТА
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В Беларуси 13 мая дорожает автомобильное топливо. Информация размещена на сайте «Белнефтехима». В концерне прокомментировали рост цен. Фото: БЕЛТА Подписывайтесь...
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