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Трагедия в Казани: белорусы несут цветы и детские игрушки к посольству России
Источник материала: ОНТ
Трагедия в Казане отзывается болью в сердцах белорусов. Тысячи жителей нашей страны выражают поддержку семьям погибших.
Со вчерашнего дня минчане несут цветы и детские игрушки к посольству России. Его территория превратилась в народный мемориал. Белорусы в эти трудные минуты скорбят вместе с братским, российским народом.
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Трагедия в Казане отзывается болью в сердцах белорусов. Тысячи жителей нашей страны выражают поддержку семьям погибших. Со вчерашнего дня минчане несут цветы и...
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