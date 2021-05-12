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Трагедия в Казани: белорусы несут цветы и детские игрушки к посольству России

12.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Трагедия в Казани: белорусы несут цветы и детские игрушки к посольству России

Трагедия в Казане отзывается болью в сердцах белорусов. Тысячи жителей нашей страны выражают поддержку семьям погибших.

Со вчерашнего дня минчане несут цветы и детские игрушки к посольству России. Его территория превратилась в народный мемориал. Белорусы в эти трудные минуты скорбят вместе с братским, российским народом. 

Екатерина Петруша, директор гимназии №12 г. Минска«Эта боль отозвалась в сердцах каждого и жителей Беларуси. Я – директор гимназии, у меня 1300 детей. Я за всех отвечаю, и понятно, что меня это касается в первую очередь. 1300 жизней – это мои, и родители приводят их в надежде, что жизнь их будет сохранена. Я переживаю. И пришла отдать дань память погибшим». 

Алексей Москалёв, пресс-секретарь посольства России в Беларуси: «Поддержка белорусов ощущается всегда, в этот день, в этой ужасной трагедии понятно, что никто не может остаться равнодушным, и, как мы видим, люди приходят. Это ужасная трагедия, которая просто потрясает. К нам обращаются и по телефону граждане Беларуси, выражают поддержку, единство. Обращаются как по телефону, так и по электронной почте. Спасибо, мы благодарны гражданам Беларуси за поддержку».

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Теги: Минск
 
 
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Трагедия в Казане отзывается болью в сердцах белорусов. Тысячи жителей нашей страны выражают поддержку семьям погибших. Со вчерашнего дня минчане несут цветы и...
 
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