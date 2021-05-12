ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Житель Лиды выиграл квартиру в «Пирсе» благодаря рекламной игре «Мечта в Оплати»

12.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Житель Лиды выиграл квартиру в «Пирсе» благодаря рекламной игре «Мечта в Оплати»

Оплатить свои покупки в магазине и выиграть квартиру в уютном комплексе «Пирс». Это стало возможно с рекламной игрой «Мечта в Оплати» от компании LWO. Кто в скором времени отметит новоселье и будет ли еще шанс, чтобы вот так «оплатил» и повезло?

У Александра Шора в Лиде хорошая семья, престижная работа и уезжать не собирается. Новость о том, что он выиграл квартиру в Минске, его застала, когда он был в командировке. Радость от победы досталась его маме. В отличие от сына, Тереза Болеславовна всегда мечтала сменить прописку на столичную. Так что подарок сын передарил маме.

Тереза Шор, мать победителя розыгрыша «Мечта в Оплати»: «Сын сказал мне переезжать. Но я думаю, чтоб молодежь переезжала в Минск. Что там у нас в Лиде».

Поздравить с таким выигрышем и подарить сертификаты на свою продукцию пришли и другие компании-партнеры рекламной игры, специализирующиеся на ремонте и строительстве.

Елена Колонтаева, директор предприятия «Сделай Сам»: «Мы одни из первых стали работать с системой "Оплати". Я горжусь, что мы смогли рассмотреть в них перспективу. И что они будут так лояльны к нашим покупателям. И что они даже смогут выиграть квартиру».

Максим Еременко, заместитель директора предприятия «СМ-дорс»: «С приложением "Оплати" мы уже работаем 1,5 года. Это очень популярный сервис. Он пользуется спросом у наших клиентов. И в свою очередь мы хотим подарить сертификат победителю».

Для участия в игре необходимо было установить приложение «Оплати» на смартфон. Совершить им не менее 25 платежей и хранить на основном или дополнительном электронном кошельке «Оплати»™ не менее 250 руб. в течение 135 календарных дней. Выполнив эти условия, участники получили по одному номеру для розыгрыша главного приза. За полгода, пока идет рекламная игра «Мечта в Оплати» от компании LWO, уже 20 человек стали обладателями смартфонов. Но главный приз – квартира в Минске – досталась только одному участнику.

К слову, сейчас проходят еще две рекламные игры «Мечта в Оплати 2» и «Мечта в Оплати 3» и призы не менее впечатляющие – дорогостоящие мобильные гаджеты, игры, электросамокаты и еще три квартиры в Минске. Все подробности смотрите на сайте сервиса «Оплати», в социальных сетях и рассчитывайтесь за покупки правильными приложениями. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оплатить свои покупки в магазине и выиграть квартиру в уютном комплексе «Пирс». Это стало возможно с рекламной игрой «Мечта в Оплати» от компании LWO. Кто в скором...
 
Новости дня
Новости разные
 
13 траўня прагназуюцца дажджы і 10-16 цяпла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by