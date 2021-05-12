Житель Лиды выиграл квартиру в «Пирсе» благодаря рекламной игре «Мечта в Оплати»

Источник материала: ОНТ

Оплатить свои покупки в магазине и выиграть квартиру в уютном комплексе «Пирс». Это стало возможно с рекламной игрой «Мечта в Оплати» от компании LWO. Кто в скором времени отметит новоселье и будет ли еще шанс, чтобы вот так «оплатил» и повезло?

У Александра Шора в Лиде хорошая семья, престижная работа и уезжать не собирается. Новость о том, что он выиграл квартиру в Минске, его застала, когда он был в командировке. Радость от победы досталась его маме. В отличие от сына, Тереза Болеславовна всегда мечтала сменить прописку на столичную. Так что подарок сын передарил маме.

Тереза Шор, мать победителя розыгрыша «Мечта в Оплати»: «Сын сказал мне переезжать. Но я думаю, чтоб молодежь переезжала в Минск. Что там у нас в Лиде».

Поздравить с таким выигрышем и подарить сертификаты на свою продукцию пришли и другие компании-партнеры рекламной игры, специализирующиеся на ремонте и строительстве.

Елена Колонтаева, директор предприятия «Сделай Сам»: «Мы одни из первых стали работать с системой "Оплати". Я горжусь, что мы смогли рассмотреть в них перспективу. И что они будут так лояльны к нашим покупателям. И что они даже смогут выиграть квартиру».

Максим Еременко, заместитель директора предприятия «СМ-дорс»: «С приложением "Оплати" мы уже работаем 1,5 года. Это очень популярный сервис. Он пользуется спросом у наших клиентов. И в свою очередь мы хотим подарить сертификат победителю».

Для участия в игре необходимо было установить приложение «Оплати» на смартфон. Совершить им не менее 25 платежей и хранить на основном или дополнительном электронном кошельке «Оплати»™ не менее 250 руб. в течение 135 календарных дней. Выполнив эти условия, участники получили по одному номеру для розыгрыша главного приза. За полгода, пока идет рекламная игра «Мечта в Оплати» от компании LWO, уже 20 человек стали обладателями смартфонов. Но главный приз – квартира в Минске – досталась только одному участнику.

К слову, сейчас проходят еще две рекламные игры «Мечта в Оплати 2» и «Мечта в Оплати 3» и призы не менее впечатляющие – дорогостоящие мобильные гаджеты, игры, электросамокаты и еще три квартиры в Минске. Все подробности смотрите на сайте сервиса «Оплати», в социальных сетях и рассчитывайтесь за покупки правильными приложениями.

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