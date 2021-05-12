Трагедия в Казани: у нападавшего выявлено заболевание мозга

Источник материала: ОНТ

Трагедия в Казани. Жители города нескончаемым потоком продолжают нести цветы и игрушки к мемориалу около гимназии, где вчера произошла стрельба. Сегодня в Татарстане траур и похороны погибших.

Это два учителя и семь учеников. Их провожает весь город. А в больницах продолжают бороться за жизнь пострадавших, несколько детей – в крайне тяжелом состоянии. После консилиума врачей спецбортом в Москву отправили восемь пациентов.

Напомним, кровавую бойню учинил 19-летний выпускник гимназии. При входе в здание он также взорвал самодельное взрывное устройство. Нападавший задержан. Против него возбуждено уголовное дело. Известно, что Ильназ Галявиев из благополучной семьи. Она никогда не попадала в зону видимости правоохранительных или социальных служб. Нападавший признался в содеянном. В квартире стрелка найдены компоненты для взрывчатки и Коран. Также Следственный комитет заявил, что у Галявиева диагностировано заболевание головного мозга. С начала года близкие отмечали у него агрессивность, сам он несколько раз обращался к врачам с сильной головной болью. Сейчас обвиняемый в нападении на школу доставлен в суд.

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