«Выйдешь за меня замуж?»: парень сделал предложение, спрятав кольцо в фаст-фуде

Источник материала: ОНТ

Парень сделал предложение руки и сердца необычным образом – засунул кольцо в булочку. Ролик, где девушка говорит «да», счастливец разместил в Tik Tok.

Вообще, планировался просто пикник. Девушка была несколько озадачена, когда парень предложил разломать ей булочку. Сделав это, она не поверила своим глазам – внутри лежало обручальное кольцо.

И, как позже добавил мужчина, его возлюбленная ответила «да».

Фото: Pixabay

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