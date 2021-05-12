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«Выйдешь за меня замуж?»: парень сделал предложение, спрятав кольцо в фаст-фуде
Источник материала: ОНТ
Парень сделал предложение руки и сердца необычным образом – засунул кольцо в булочку. Ролик, где девушка говорит «да», счастливец разместил в Tik Tok.
Вообще, планировался просто пикник. Девушка была несколько озадачена, когда парень предложил разломать ей булочку. Сделав это, она не поверила своим глазам – внутри лежало обручальное кольцо.
И, как позже добавил мужчина, его возлюбленная ответила «да».
Фото: Pixabay
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Парень сделал предложение руки и сердца необычным образом – засунул кольцо в булочку. Ролик, где девушка говорит «да», счастливец разместил в Tik Tok. Вообще,...
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