Источник материала: ОНТ

Модный дом Prada выпустил нейлоновый плащ для собак. Об этом сообщает Hypebeast.

Модную вещь для четвероногих сделали со съемным капюшоном и на кнопках. Кстати, на спине плащ декорировали треугольным металлическим логотипом бренда. Стоимость такой одежды для домашнего любимца обойдется около $520.

Фото: Hypebeast

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