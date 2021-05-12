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Prada выпустил нейлоновый плащ для собак
Источник материала: ОНТ
Модный дом Prada выпустил нейлоновый плащ для собак. Об этом
Модную вещь для четвероногих сделали со съемным капюшоном и на кнопках. Кстати, на спине плащ декорировали треугольным металлическим логотипом бренда. Стоимость такой одежды для домашнего любимца обойдется около $520.
Фото: Hypebeast
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Модный дом Prada выпустил нейлоновый плащ для собак. Об этом сообщает Hypebeast. Модную вещь для четвероногих сделали со съемным капюшоном и на кнопках. Кстати, на спине...
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