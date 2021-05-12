Заместитель гендиректора булочно-кондитерской компании Ольга Тимофеенко. Проект «Белорусская SUPER-женщина»

Источник материала: ОНТ

Мы продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые своим трудом, идеалами и принципами делают мир лучше.

Сильные, при этом женственные, такие разные, но с общими взглядами на мир и стабильность. Те, кто своей красотой, умом и мудростью добиваются карьерных высот, успевают вырастить и воспитать достойное поколение и не забывают о процветании родной страны. Каждую неделю в совместном проекте трёх национальных телеканалов и Белорусского союза женщин – новая история и новая судьба. Сегодня вечером – путь от простой рабочей до руководителя. Когда бережное отношение приносит не только личные дивиденды в качестве карьерного роста, но и пользу каждому из нас. О самом ценном и святом – хлебе, а ещё красивом и вкусном – тортах и пирожных. И конечно, без человека и его труда всего этого бы не было. Ольга Тимофеенко, заместитель директора могилевской булочно-кондитерской компании. Ей есть что сказать. Смотрите сразу после вечернего выпуска новостей.

Ольга Тимофеенко, заместитель генерального директора булочно-кондитерской компании г. Могилёва: «Беларусь сегодня действительно сильная экспортоориентированная страна. Приятно слышать и видеть, что наша продукция вкусная, красивая и достойная для того, чтобы ее покупали далеко и за нашими границами. Недаром говорят, что хлеб – всему голова, поэтому как и каждый колосок ценен и важен для получения крепкого, красивого богатого урожая, так и сегодня труд каждого гражданина необходим и ценен для всей страны».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram