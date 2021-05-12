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Заместитель гендиректора булочно-кондитерской компании Ольга Тимофеенко. Проект «Белорусская SUPER-женщина»
Источник материала: ОНТ
Мы продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые своим трудом, идеалами и принципами делают мир лучше.
Сильные, при этом женственные, такие разные, но с общими взглядами на мир и стабильность. Те, кто своей красотой, умом и мудростью добиваются карьерных высот, успевают вырастить и воспитать достойное поколение и не забывают о процветании родной страны. Каждую неделю в совместном проекте трёх национальных телеканалов и Белорусского союза женщин – новая история и новая судьба. Сегодня вечером – путь от простой рабочей до руководителя. Когда бережное отношение приносит не только личные дивиденды в качестве карьерного роста, но и пользу каждому из нас. О самом ценном и святом – хлебе, а ещё красивом и вкусном – тортах и пирожных. И конечно, без человека и его труда всего этого бы не было. Ольга Тимофеенко, заместитель директора могилевской булочно-кондитерской компании. Ей есть что сказать. Смотрите сразу после вечернего выпуска новостей.
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Заместитель гендиректора булочно-кондитерской компании Ольга Тимофеенко. Проект «Белорусская SUPER-женщина»
Мы продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые своим трудом, идеалами и принципами делают мир лучше. Сильные, при...
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