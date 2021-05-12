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Знаменитые «чайлдфри»: 6 звезд, которые твердо решили никогда не заводить детей

12.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Знаменитые «чайлдфри»: 6 звезд, которые твердо решили никогда не заводить детей

Общество диктует свои правила: женщина должна родить ребенка, ведь материнство – главная цель в жизни. Но далеко не все согласны с этим мнением, немало таких и среди знаменитостей. Кто же из известных женщин предпочли детям карьеру?


Ким Кэтролл


Фото: mainstyles.ru

Исполнительница одной из главных ролей «Секса в большом городе», в отличие от своей экранной героини, была замужем трижды, но все же приняла осознанное решение не рожать детей. Ким утверждает, что между карьерой и ребенком нужно делать однозначный выбор, и она выбрала первое. Это не мешает знаменитости проводить много времени со своими племянниками, а также посвящать себя преподавательской деятельности.  

Светлана Ходченкова


Фото: eg.ru

Светлана – одна из самых известных российских актрис, а ко всему прочему снимается еще и за рубежом! Карьера девушки набирает обороты, а потому в свои 38 лет она все еще не планирует заводить детей.

Таблоиды часто подозревают Светлану в беременности, но на самом деле актриса сейчас всецело отдана работе и самосовершенствованию, живет одна и считает, что дети только помешают ее карьере.

Опра Уинфри


Фото: womo.ua

Всемирно известная 67-летняя телеведущая, актриса и общественный деятель Опра Уинфри так и не обзавелась детьми, и тому есть две причины. В 14 лет Опра подверглась насилию и родила от маньяка ребенка, который впоследствии умер. После этого женщина решила никогда не заводить детей. Кроме того, Уинфри признается, что в ней так и не проснулся материнский инстинкт, а ее образ жизни просто не позволил бы ей нормально воспитывать ребенка.

Ёлка


Фото: folga.com.ua

Сама певица и те, кто близок к ней, утверждают, что у Ёлки нет и никогда не было детей. Ходят слухи о том, что в личных разговорах девушка вообще отрицает свое желание родить ребенка.

В интервью Регине Тодоренко 38-летняя Ёлка рассказала, что постоянно сталкивается с непониманием своей матери, которая оказывает на дочь давление по поводу деторождения. Певица призналась, что научилась игнорировать чужое мнение, ведь только она сама знает, когда ей лучше рожать. Артистка заявила: «Если я пойму, что очень хочу ребенка, но уже не способна родить, я пойду и возьму ребенка».

Земфира


Фото: spbdnevnik.ru

Уже ставшая легендой российская рок-исполнительница и слышать не хочет о семье и детях. Земфира заявляет, что главное в ее жизни – это творчество, да и с таким характером и образом жизни она вряд ли сможет нормально воспитать ребенка. 

В то же время артистка занимается благотворительностью и жертвует средства в детский дом в Уфе.

Рене Зеллвегер


Фото: okino.ua

52-летняя звезда фильмов «Дневники Бриджит Джонс» заявляет, что никогда не рассматривала рождение собственных детей как нечто обязательное, ведь ее жизнь и так интересная и очень насыщенная. По ее мнению, дети только мешают карьере и саморазвитию, а потому не стремится к деторождению. 


По материалам сайтов yapokupayu.ru, kulturologia.ru 

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Общество диктует свои правила: женщина должна родить ребенка, ведь материнство – главная цель в жизни. Но далеко не все согласны с этим мнением, немало таких и...
 
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