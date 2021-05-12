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Республиканский молодежный форум «Беларусь Интеллектуальная» открылся в НАН Беларуси

12.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Республиканский молодежный форум «Беларусь Интеллектуальная» открылся в НАН Беларуси

Какая она – Беларусь интеллектуальная? Об этом – на форуме молодых исследователей. Он проходит 12 мая в Минске и собрал больше 200 талантливых ребят со всех регионов.  

Диалоговой площадкой стала Национальная академия наук. Здесь школьники, студенты, молодые учёные вместе с экспертами обсуждают предложения для построения интеллектуальной страны. В образовании, экономике. Говорили о цифровых технологиях в госуправлении, о развитии высокоинтеллектуального общества. О новациях – в докладах. В последующем все наработки трансформируют в конкретные проекты.  

Анна Карпенко, ученый секретарь совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси: «Для меня как для молодого ученого очень важно наличие диалоговой площадки, на которой я и другие молодые специалисты можем обсудить наши ожидания, наши представления во многих актуальных отраслях, например интеллектуальные системы, искусственный интеллект. Для нас это приоритетно и важно». 

Андрей Иванец, главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси: «Мы сегодня видим, какие трансформации происходят с учетом цифровизации абсолютно всех областей. Мы видим, какое влияние это оказывает на общество. Мы видим, как сегодня молодежь поглощена этими процессами. Сегодня это фактически открытая дискуссионная площадка, потому что многие вещи являются фактически форсайтами со взглядом в будущее». 

Для гостей – выставка достижений отечественной науки. К слову, погрузиться в нее может каждый. В Академии наук – неделя открытых дверей.

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Теги: Минск
 
 
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Какая она – Беларусь интеллектуальная? Об этом – на форуме молодых исследователей. Он проходит 12 мая в Минске и собрал больше 200 талантливых ребят со всех регионов....
 
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