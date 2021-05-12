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Республиканский молодежный форум «Беларусь Интеллектуальная» открылся в НАН Беларуси
Источник материала: ОНТ
Какая она – Беларусь интеллектуальная? Об этом – на форуме молодых исследователей. Он проходит 12 мая в Минске и собрал больше 200 талантливых ребят со всех регионов.
Диалоговой площадкой стала Национальная академия наук. Здесь школьники, студенты, молодые учёные вместе с экспертами обсуждают предложения для построения интеллектуальной страны. В образовании, экономике. Говорили о цифровых технологиях в госуправлении, о развитии высокоинтеллектуального общества. О новациях – в докладах. В последующем все наработки трансформируют в конкретные проекты.
Для гостей – выставка достижений отечественной науки. К слову, погрузиться в нее может каждый. В Академии наук – неделя открытых дверей.
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Какая она – Беларусь интеллектуальная? Об этом – на форуме молодых исследователей. Он проходит 12 мая в Минске и собрал больше 200 талантливых ребят со всех регионов....
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