Чиновники хотят ввести очередные новшества по продаже пиломатериалов. Что могут изменить в этот раз

Источник материала: Tut.by

Лесопилкам в средних, малых городах, а также в сельской местности хотят запретить экспортировать пиломатериалы собственного производства, не заключая сделки на биржевых торгах. МАРТ вынес на общественное обсуждение проект декрета президента, который это предусматривает. В обосновании к проекту документа говорится, что отмена этой нормы обеспечит контроль государства за экспортом стратегически важной для республики продукции и позволит развивать организованный оптовый рынок пиломатериалов. Отразится ли на это новшество на ценах на пиломатериалы в случае его введения, и если да, то как, пока неизвестно.



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Документ, который разрешал деревообрабатывающим предприятиям в средних и малых городах, а также в сельской местности продавать продукцию собственного производства на экспорт не через биржевые торги, был подписан в мае 2012 года.

Предполагалось, что если предприятия, на которые распространялись нормы документа, не смогут продать свою продукцию на биржевых торгах, у них будет возможность реализовать ее вне торгов, но на условиях и по цене не ниже заявленной на биржевых торгах.

Эту норму вводили для того, чтобы стимулировать появление новых производств на этих территориях, а соответственно и новых рабочих мест, развитие частного предпринимательства. Цели предоставить льготы тем предприятиям, которые работали на рынке до появления документа у его разработчиков не было.

Однако эта норма законодательства привела к ежегодному росту объемов бесконтрольного вывоза из страны древесины с низкой степенью переработки. Кроме того, ее нередко продают по более низким ценам, чем она формируется на биржевых торгах в условиях конкуренции.

К примеру, в 2020 году цены на внебиржевом рынке на наиболее востребованную пилопродукцию были в среднем на 10% ниже, чем на биржевых торгах. Из-за этого упала экспортная выручка. Также это негативно сказалось на формировании объективного уровня цен на экспортную продукцию.

Уже в 2013 году стало понятно, что некоторые моменты в документе нужно изменить. В 2016 году предприятиям, перерабатывающим древесину, вне биржевых торгов запретили продавать круглый лес. Правда, действовать запрет начал только с 2018 года. Это поспособствовало росту производства пиломатериалов и их продажи на экспорт. Если в 2015 году Беларусь продала за границу 1,22 миллиона кубов пиломатериалов, то в 2018 году эта цифра выросла до 3,39 миллиона кубов. А в прошлом году показатель достиг 4,06 миллиона кубометров. Но при этом доля пиломатериалов, которые продавались через биржу значительно снизилась — с 70% в 2015 году до 51% в 2018 году и до 47% в 2020.

Чтобы стабилизировать ситуацию на рынке пиломатериалов, а также уравнять условия работы для всех его участников, принятую ранее норму для переработчиков в средних, малых городах и сельской местности хотят отменить. По мнению разработчиков декрета, который вынесен на общественное обсуждение, его отмена позволит развить организованный оптовый рынок пилопродукции, повысит конкуренцию на нем и поможет сформировать справедливые рыночные цены.

В проекте документа также сказано, что отмена ранее принятой нормы носит временный характер. Замечания и предложения по проекту декрета можно присылать c 12 до 22 мая 2021 года включительно на электронный адрес: t. ribakova@mart.gov.by. или на сайт «Правовой форум Беларуси».

В этом году, напомним, цены на пиломатериалы на внутреннем рынке Беларуси выросли в два раза. Кроме того, некоторые пиломатериалы не всегда и не везде можно купить. Министерство лесного хозяйства объяснило причину такого подорожания повышенным спросом и ростом цен на этот товар во всем мире.

Месяц назад в Минлесхозе заявили, что дефицита внутри страны из-за повышенного спроса на мировом рынке не допустят и примут меры по удовлетворению внутреннего спроса. Там также напомнили, что доля производства лесхозами пилопродукции в общем объеме производства по стране составляет около 20%. Поэтому ситуацию с ценами и удовлетворением спроса на внутреннем рынке нельзя решить без участия частников.