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Во время полицейской операции в Германии задержали банду угонщиков. Среди них есть белорусы

12.05.2021 20:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В немецкой земле Саксония задержали семерых человек, которые предположительно являются членами преступной группы, занимавшейся продажей деталей угнанных в Германии автомобилей. Об этом сообщает местная полиция.


Фото: полиция Саксонии

В немецкой земле Саксония задержали семерых человек, которые предположительно являются членами преступной группы, занимавшейся продажей деталей угнанных в Германии автомобилей. Об этом сообщает местная полиция.

Уточняется, что операции, проведенной правоохранителями в четверг 6 мая, предшествовало длившееся более года сложное расследование по фактам краж дорогостоящих машин марки BMW, совершенных на территории всей страны.

Была получена информация о том, что группа отправила ряд похищенных транспортных средств на заводские склады в городе Вальдхайм у трассы В169. Согласно выводам следствия, там их разбирали и планировали продать в качестве запчастей в Восточной Европе.

Подозрения подтвердились. В результате обыска в помещениях нашли недавно украденный в городе Падерборн BMW X5 и множество демонтированных деталей автомобилей марки BMW, снятых как минимум с семи угнанных машин.

На месте предварительно задержаны трое подозреваемых: 27-летний белорус, 27-летний украинец и 37-летний литовец. Также недалеко на B169 остановили Audi с 60-летним немцем и Volvo с тремя белорусами 24, 32 и 33 лет. Они также задержаны.

Гражданина Германии на данный момент отпустили, хотя расследование в отношении него продолжается.
 
 
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В немецкой земле Саксония задержали семерых человек, которые предположительно являются членами преступной группы, занимавшейся продажей деталей угнанных в...
 
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