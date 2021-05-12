В Ивьевском районе столкнулись две фуры. Одного из водителей зажало в кабине

Источник материала: Tut.by

При столкновении фур в Ивьевском районе одного из водителей зажало в кабине. В МЧС подробно рассказали , как его освобождали.



Фото: пресс-служба МЧС

12 мая в 7.14 поступило сообщение о том, что вблизи деревни Некраши в Ивьевском районе произошла авария, одному из пострадавших требуется помощь спасателей.

Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что столкнулись да грузовых автомобиля — Iveco и MAN. 36-летний водитель Iveco не мог выбраться самостоятельно: его зажало между сиденьем, панелью и дверью в деформированной кабине.



Фото: пресс-служба МЧС

Первым делом у пострадавшего спросили о его самочувствии и сделали обезболивающий укол. Затем спасатели срезали дверь, приподняли и зафиксировали сиденье, обрезали ремень безопасности, отжали верхнюю стойку, аккуратно вытащили пострадавшего водителя из кабины и на носилках отнесли к ожидающей «скорой помощи».

36-летнего водителя Iveco госпитализировали, водитель MAN не пострадал.

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